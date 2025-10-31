Компанія Ілона Маска збирається прискорити доставку астронавтів NASA на Місяць (фото)

Компанія SpaceX, можливо, переглядає свої плани щодо висадки астронавтів на Місяць. Вона має відбутися у 2028 році. Компанія Ілона Маска заявила про те, що збирається спростити цю місію у відповідь на критику NASA.

Компанія Ілона Маска SpaceX уклала контракт із NASA, що передбачає створення посадкового місячного модуля, на якому астронавти місії "Артеміда-3" мають здійснити посадку на Місяць у 2028 році. Посадковий модуль є модифікованою версією верхнього ступеня найбільшої і найпотужнішої ракети у світі Starship. Верхній ступінь із такою ж назвою по суті є космічним кораблем. Але очільник NASA заявив про те, що, можливо, для цієї місії використовуватимуть інший посадковий модуль, адже SpaceX, на його думку, не вкладається в терміни розробки. Ілон Маск заявив, що Starship виконає поставлене завдання і доставить астронавтів NASA на Місяць, пише Space.

Відео дня

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Минулого тижня, як уже писав Фокус, виконувач обов'язків адміністратора NASA Шон Даффі заявив, що космічне агентство планує залучити до розробки посадкового місячного модуля інші компанії. За словами Даффі, SpaceX може не встигнути створити посадковий модуль Starship вчасно і провести критично важливі випробування.

Ця заява не сподобалася засновнику SpaceX Ілону Маску. Протягом наступних кількох днів він неодноразово критикував Даффі в соціальній мережі X за це рішення. 30 жовтня з'явилася офіційна заява SpaceX, яка стосується розробки посадкового місячного модуля Starship, необхідного для висадки астронавтів на Місяць у 2028 році в рамках місії "Артеміда-3". Також SpaceX представила фотографію внутрішнього простору місячного модуля.

Так виглядатиме посадковий місячний модуль Starship Фото: Starship

Згідно із заявою SpaceX, компанія зараз паралельно працює над удосконаленням ракети Starship, а також над розробкою місячного посадкового модуля. При цьому, як заявляється, компанія вже завершила багато поставлених завдань. Зокрема, було проведено випробування захисту місячного модуля від мікрометеоритів і космічного сміття, а також створено систему управління і життєзабезпечення. На початку 2026 року компанія планує відправити корабель Starship на навколоземну орбіту, щоб перевірити процес дозаправки в космосі. Річ у тім, що посадковий модуль не матиме потрібної кількості пального, щоб дістатися Місяця, а тому він повинен отримати додаткове пальне від іншого корабля Starship на орбіті.

Компанія SpaceX підтвердила, що поділяє мету NASA якнайшвидше доставити астронавтів на Місяць. Компанія заявила, що готова проявити гнучкість, щоб допомогти втілити в життя прагнення NASA до створення стійкої присутності людства на супутнику Землі.

Ракета Starship Фото: SpaceX

Згідно із заявою SpaceX, компанія постійно реагує на запити NASA у міру зміни вимог до місії "Артеміда-3". Для більш швидкого доставлення астронавтів на Місяць компанія готова спростити архітектуру місії, що одночасно підвищить безпеку екіпажу.

Згідно з планом NASA, чотири астронавти на борту космічного корабля Orion, який виведе в космос ракета Space Launch System, доберуться до Місяця. На навколомісячній орбіті на них чекатиме посадковий модуль Starship. Астронавти перемістяться в Starship, який доставить їх на поверхню Місяця, а потім поверне назад на корабель Orion.

Востаннє астронавти NASA побували на Місяці наприкінці 1972 року. Фото: NASA

У повідомленні SpaceX не міститься подробиць про можливу спрощену архітектуру місії "Артеміди-3". Але Ілон Маск заявив, що Starship виконає місію на Місяць, як і планувалося.

Нагадуємо, що востаннє астронавти NASA побували на Місяці наприкінці 1972 року.

Також Фокус писав про те, що компанія SpaceX збирається створити більшу і потужнішу версію ракети Starship, яка вирушить на Марс.

Ще Фокус писав про те, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS несподівано змінився і ніхто не знає, що відбувається. Нове дослідження показує, що міжзоряна комета 3I/ATLAS явно несхожа на всі відомі комети.