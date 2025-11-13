Конкурент SpaceX: відома дата запуску нової багаторазової американської ракети Neutron (фото)

Компанія Rocket Lab збиралася здійснити перший запуск у космос своєї нової ракети-носія Neutron цього року. Але тепер стало відомо, що дебютний запуск відбудеться у 2026 році.

Американська компанія Rocket Lab, яка використовує для запуску в космос супутників свою ракету Electron, заявила про те, що потужніша ракета і багаторазова ракета Neutron вперше полетить у космос у 2026 році, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Спочатку компанія Rocket Lab збиралася вперше відправити в космос багаторазову ракету Neutron у 2024 році, потім наприкінці 2025 року, але тепер запуск перенесено на наступний рік. Протягом перших трьох місяців 2026 року ракету Neutron буде доставлено на стартовий майданчик на космодромі на острові Воллопс (штат Вірджинія). Сам запуск відбудеться пізніше, після завершення фінальних випробувань.

Відео дня

Перенесення дати дебютного запуску ракети-носія Neutron стало перешкодою для прагнення Rocket Lab до сильнішої конкуренції з компанією SpaceX Ілона Маска. Rocket Lab є основним конкурентом SpaceX на ринку запусків супутників у космос. Для цього компанія використовує ракету Electron. Цього року ракета здійснила вже 16 запусків у космос, але наприкінці листопада має відбутися 17-й запуск.

Спочатку компанія Rocket Lab збиралася вперше відправити в космос багаторазову ракету Neutron у 2024 році, потім наприкінці 2025 року, але тепер запуск перенесено на наступний рік Фото: Rocket Lab

43-метрова ракета Neutron оснащена двигунами Archimedes, розробленими компанією Rocket Lab. Ракета є частково багаторазовою, адже повторно після запуску можна використати лише перший ступінь ракети. Вона має приземлятися на плавучу посадкову платформу в океані. Але під час дебютного польоту Neutron перший ступінь має приводнитися в океані, а не здійснити справжню посадку. Нова багаторазова ракета розрахована на доставку 13 000 кілограмів корисного навантаження, зокрема супутників, на низьку навколоземну орбіту. Таким чином ракета Neutron стане прямим конкурентом ракети Falcon 9 компанії SpaceX.

Ракета Neutron розрахована на доставку 13 000 кілограмів корисного навантаження, зокрема супутників, на низьку навколоземну орбіту Фото: Rocket Lab

Генеральний директор Rocket Lab Пітер Бек заявив, що компанія не буде йти на невиправдані ризики під час запуску ракети Neutron. Перенесення дати запуску ракети пояснюється тим, що, за словами Бека, потрібен додатковий час, щоб усунути всі ризики, що дасть змогу успішно здійснити дебютний політ у космос.

За словами Бека, головна мета компанії полягає в тому, щоб ракета Neutron досягла орбіти під час дебютного запуску, а не в тому, щоб швидше її відправити в космос.

"Для нас успіх — це вихід на орбіту. Нова ракета рідко досягає орбіти з першого разу, але це, безумовно, наша мета", — заявив Бек.

Як уже писав Фокус, компанія SpaceX розробляє посадковий модуль для астронавтів NASA, які мають здійснити посадку на Місяць у 2028 році. Цей модуль є версією верхнього ступеня найпотужнішої на сьогодні ракети у світі Starship.

Також Фокус писав про те, що Індія активно готується до першого польоту індійських астронавтів на орбіту на борту індійського космічного корабля. Нещодавно успішно завершилося чергове випробування парашутної системи корабля "Гаганьян".