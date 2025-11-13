Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS проявляє несподівану активність: зростає величезний хвіст (фото)

На новому зображенні об'єкта 3I/ATLAS, який вважається міжзоряною кометою, видно довгий іонний хвіст. Він з'явився внаслідок викиду газу і пилу.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS продовжує свій рух у внутрішній частині Сонячної системи і 19 грудня він перебуватиме на максимально близькій відстані від Землі. Нове зображення, отримане астрономами з проєкту Virtual Telescope показує, що в об'єкта 3I/ATLAS значно збільшився в розмірах іонний хвіст, пише Space.

Незважаючи на те, що деякі вчені припускають, що 3I/ATLAS може бути штучним інопланетним об'єктом, нові дані додають доказів, що це все ж таки міжзоряна комета, як уже писав Фокус .

Такої ж думки дотримуються й астрономи з проєкту Virtual Telescope, які отримали нову фотографію 3I/ATLAS у той час, як ця комета продовжує віддалятися від Сонця після максимального зближення з нашою зіркою наприкінці жовтня. На новій фотографії чітко видно довгий іонний хвіст комети, який продовжує зростати внаслідок несподіваної активності міжзоряного об'єкта.

За словами вчених, нові дані показують, що іонний хвіст міжзоряної комети не просто збільшився в розмірах, а став більш структурованим і більш чітким.

У комет іонний хвіст утворюється, коли випромінювання Сонця вириває електрони з молекул газу, який викидає комета через нагрівання теплом нашої зірки. Ці електрони перетворюються на заряджені іони. Ці іони забирає далі в космос сонячний вітер, тобто постійний потік заряджених частинок, що виходять від Сонця. У підсумку утворюється довгий іонний хвіст, який завжди спрямований прямо від Сонця, незалежно від напрямку руху комети. Цей хвіст відрізняється від звичайного пилового хвоста комети.

На новій фотографії також добре видно кома комети, тобто оболонка з газу, що оточує її ядро. Нові дані показують, що міжзоряна комета 3I/ATLAS значно збільшила свою активність після початку віддалення від Сонця. За словами вчених, через тепло нашої зірки 3I/ATLAS більш активно викидає газ і пил у космос.

Нагадуємо, що 3I/ATLAS — це всього лише третій міжзоряний об'єкт, виявлений у Сонячній системі. На відміну від своїх попередників, об'єктів 1I/Оумуамуа і 2I/Борисов, цей гість з іншої зоряної системи досить яскравий, щоб його можна було детально вивчити за допомогою наземних телескопів.

Збільшення довжини і яскравості хвоста 3I/ATLAS вказує на посилення випаровування заморожених речовин з поверхні ядра комети. Попередні дані вказують на те, що комета містить напрочуд багато замороженого вуглекислого газу. Хімічний склад комети дає підказки про те, в яких умовах вона сформувалася в далекій зоряній системі.

Як уже писав Фокус, недавні спостереження за 3I/ATLAS показали, що об'єкт несподівано став меншим, втративши багато своєї маси під час зближення із Сонцем. Деякі вчені вважають, що це може бути ознакою того, що це інопланетна технологія.

