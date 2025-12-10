Астрономы обнаружили самую старую сверхновую среди известных: ей 13 млрд лет (фото)

Когда умирают массивные звезды, они взрываются сверхновой. Свет этих событий очень яркий и виден на расстоянии в миллионы и даже миллиарды световых лет. Теперь же астрономы обнаружили самый далекий взрыв массивной звезды.

Ученые с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили самую далекую, а значит самую старую сверхновую среди известных. Массивные звезды взрываются сверхновой и превращаются в нейтронные звезды или в черные дыры, когда у них заканчивается водородное топливо для термоядерного синтеза, поддерживающего их жизнь. До этого открытия самой старой сверхновой была та, что возникала через 1,8 млрд лет после Большого взрыва. Теперь же астрономы обнаружили нового рекордсмена – сверхновую, которая взорвалась через 730 млн лет после Большого взрыва, который дал начало Вселенной 13,8 млрд лет назад. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Space.

Изначально астрономы с помощью космических обсерваторий обнаружили мощный гамма-всплеск, то есть гамма-излучение, исходящее из очень глубокого космоса. Этот гамма-всплеск получил название GRB 250314A. Такие выбросы гамма-излучения возникаю во время взрыва сверхновой и говорят о том, что массивная звезда разрушилась и превратилась в черную дыру.

Расчеты астрономов показали, что гамма-излучение перемещалось к нам в течение 13 миллиардов лет. Ученые предположили, что гамма-всплеск связан со взрывом сверхновой и с помощью космического телескопа Уэбб им удалось ее обнаружить.

Слабое пятно света от сверхновой, вызвавшей гамма-всплеск GRB 250314A, запечатленное космическим телескопом Уэбб Фото: NASA

По словам авторов исследования, это самая далекая и самая старая сверхновая среди известных. Прошлый самый древний взрыв массивной звезды произошел через 1,8 млрд лет после Большого взрыва, то есть ему 12 миллиардов лет. Но обнаруженная сверхновая возникла 13 миллиардов лет назад.

Интересно, что астрономы ранее обнаружили только несколько гамма-всплесков, которые произошли в течение первого миллиарда лет существования Вселенной. Космический телескоп Уэбб также смог идентифицировать галактику, в которой произошел взрыв сверхновой и смогли кое-что узнать о галактическом окружении этого древнего взрыва звезды.

Художественные изображения начальной вспышки гамма излучения (слева) и сверхновой Фото: NASA

Астрономы выяснили, что очень далекая галактика похожа на другие галактики, существовавшие в то же время. Также спектр света сверхновой выглядит поразительно похожим на спектр света современных взрывов сверхновых. Ученые также пришли к выводу, что масса взорвавшейся звезды не является аномальной и похожа на массу современных массивных звезд.

И все же астрономы считают, что дальнейшие наблюдения могут показать некоторые различия, учитывая то, что сверхновая взорвалась в тот период истории Вселенной, когда в ней находилось намного меньше тяжелых химических элементов. То есть элементов тяжелее водорода и гелия.

Как бы то ни было, обнаруженная сверхновая пока что является рекордсменом среди подобных известных астрономам событий.

