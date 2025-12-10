Ведет себя как Солнце: сверхмассивная черная дыра выбросила материю с рекордной скоростью

Астрономы впервые обнаружили настолько быстрый выброс материи огромной черной дырой. Скорость выброса составила 20% от скорости света.

Галактика NGC 3783 имеет настолько хорошо выраженные спиральные рукава, что ее можно считать примером идеальной спиральной галактики. В ее центре находится чрезвычайно активная сверхмассивная черная дыра, которая выбрасывает материю с невиданной ранее скоростью, как выяснили астрономы. Исследование опубликовано в журнале Astronomy and Astrophysics, пишет Space.

Сверхмассивная черная дыра в центре галактики NGC 3783 находится на расстоянии 130 млн световых лет от нас и имеет массу, которая в 30 млн раз больше массы Солнца. Она настолько активно поглощает материю, что центральная область галактики называется активное галактическое ядро.

Сверхмассивные черные дыры поглощают не всю материю, которая попадает в гравитационное поле черной дыры. Часть этой материи выбрасывается в космос в виде плазмы, то есть потока заряженных частиц, который называется космический ветер. Именно такой ветер, вылетающий с рекордной скоростью, обнаружили астрономы. Для этого они использовали космические телескопы XRISM и XMM-Newton.

Сначала астрономы зафиксировали мощную вспышку рентгеновского излучения, а затем мощный выброс плазмы. Расчеты ученых показали, что скорость космического ветра достигала 216 миллионов км/ч, а это примерно 20% скорости света.

Ученые говорят, что такой скорости выброса материи из черной дыры они еще не видели. И данный выброс заряженных частиц из черной дыры не сильно отличается от процесса, вызывающего вспышки и корональные выбросы массы на Солнце, но в гораздо больших масштабах.

Астрономы считают, что рекордный ветер черной дыры образовался в результате внезапного разрыва и повторного соединения линий магнитного поля активного галактического ядра.

На Солнце такой же процесс солнечную вспышку, то есть выброс излучения с поверхности Солнца. Тот же процесс часто выбрасывает в космос и поток плазмы. Но магнитное поле вокруг черной дыры в галактике NGC 3783 в миллионы раз сильнее, чем у Солнца. Поэтому возникает чрезвычайно мощное извержение плазмы.

Если космический ветер черной дыры достиг скорости 216 млн км/ч, то для сравнения скорость коронального выброса массы с Солнца достигает скорости почти 5 млн км/ч. Сходство между явлениями на Солнце и событиями, связанными со сверхмассивными черными дырами, даже в разных масштабах, может позволить лучше понять оба процесса.

Активные галактические ядра могут формировать эволюцию своих галактик, поэтому для астрономии крайне важно раскрыть их секреты. Если черная дыра притягивает слишком много материи или выбрасывает слишком много вещества из своей галактики, то это может остановить процесс образования звезд. С другой стороны, выброс плазмы в галактику может инициировать появление новых звезд.

Понимание магнетизма активных галактических ядер и того, как они создают подобные ветры, является ключом к пониманию истории галактик во всей Вселенной, говорят ученые.

