Черная дыра в центре Млечного Пути не такая, как считалось: открытие многое меняет (фото)

Астрономы выяснили, что центр нашей галактики является менее разрушительным местом, чем предполагалось. Оказывается, звезды рядом с центральной сверхмассивной черной дырой Млечного Пути могут выжить.

Многие годы астрономы считали, что центр нашей галактики Млечный Путь является разрушительным местом, уничтожающим звезды. Дело в том, что там находится сверхмассивная черная дыра Стрелец А*, гравитация которой способна разорвать звезды на части. Затем черная дыра должна поглощать все близко расположенные к ней звезды. Но оказалось, что это не так. Астрономы выяснили, что странные пылевые облака содержат в себе звезды, которые имеют стабильные орбиты вокруг черной дыры. Это открытие бросает вызов представлению об экстремальных условиях в центре нашей галактики. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Phys.

Відео дня

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам ученых, исследование, проведенное с помощью наземного телескопа VLT, показало, что сверхмассивная черна дыра Стрелец A* менее разрушительна, чем предполагалось. Как минимум четыре странных пылевых объекта стабильно вращаются вокруг черной дыры, и их орбита не распадается. Ранее считалось, что эти объекты должны быть разрушены и поглощены черной дырой.

Черная дыра Стрелец А* Фото: EHT Collaboration

Ранее ученые не знали, что из себя представляют четыре странных пылевых объекта, G2, D9, X3 и X7, которые находятся рядом с черной дырой. Новое исследование показывает, что это звезды, окутанные толстой оболочкой из пыли.

Считалось, что объект G2 является газовым облаком, которое должны быть растянуто и разорвано, а затем поглощено черной дырой. Но новое наблюдение показало, что это облако содержит внутри звезду, которая к тому же вращается вокруг черной дыры по стабильной орбите и нет признаков того, что звезда будет уничтожена.

Ранее ученые не знали, что из себя представляют четыре странных пылевых объекта, G2, D9, X3 и X7, которые находятся рядом с черной дырой. Новое исследование показывает, что это звезды, окутанные толстой оболочкой из пыли Фото: phys.org

Также ученые выяснили, что пылевой объект D9 является двойной звездной системой, которая также имеет стабильную орбиту вокруг черной дыры. Она находится близко к сверхмассивной черной дыре и не должна существовать долго. Гравитация должна либо разорвать пару, либо заставить слиться две звезды в одну звезду. Но этого не происходит. По словам ученых, это первая известная двойная звездная система, обнаруженная на таком большом расстоянии от черной дыры.Пылевые объекты X3 и X7, содержат внутри по одной звезде, как считают ученые и нет признаков их разрушения.

Результаты исследования показывают, что вокруг черной дыры Стрелец A* существует менее разрушительная среда, чем предполагалось. Вместо того, чтобы только разрушать звезды черная дыра может защищать их и даже способствовать созданию необычных пылевых облаков, со звездами внутри, говорят астрономы.

Будущие исследования должны помочь лучше понять природу эти экзотических объектов и понять, как звезды могут выживать даже в самых экстремальных регионах Вселенной.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили в космосе необъяснимый красный объект и это нечто совершенно новое. Ученые считают, что они обнаружили ранее неизвестный вид космических объектов: звезда-черная дыра.