Чорна діра в центрі Чумацького Шляху не така, як вважалося: відкриття багато що змінює (фото)

Астрономи з'ясували, що центр нашої галактики є менш руйнівним місцем, ніж передбачалося. Виявляється, зірки поруч із центральною надмасивною чорною дірою Чумацького Шляху можуть вижити.

Багато років астрономи вважали, що центр нашої галактики Чумацький Шлях є руйнівним місцем, що знищує зірки. Річ у тім, що там розташована надмасивна чорна діра Стрілець А*, гравітація якої здатна розірвати зірки на частини. Потім чорна діра повинна поглинати всі близько розташовані до неї зірки. Але виявилося, що це не так. Астрономи з'ясували, що дивні пилові хмари містять у собі зірки, які мають стабільні орбіти навколо чорної діри. Це відкриття кидає виклик уявленню про екстремальні умови в центрі нашої галактики. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Phys.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відео дня

За словами вчених, дослідження, проведене за допомогою наземного телескопа VLT, показало, що надмасивна чорна діра Стрілець A* менш руйнівна, ніж передбачалося. Щонайменше чотири дивних пилових об'єкти стабільно обертаються навколо чорної діри, і їхня орбіта не розпадається. Раніше вважалося, що ці об'єкти мають бути зруйновані і поглинені чорною дірою.

Чорна діра Стрілець А* Фото: черная дыра

Раніше вчені не знали, що з себе представляють чотири дивних пилових об'єкти, G2, D9, X3 і X7, які знаходяться поруч із чорною дірою. Нове дослідження показує, що це зірки, оповиті товстою оболонкою з пилу.

Вважалося, що об'єкт G2 є газовою хмарою, яка має бути розтягнутою і розірваною, а потім поглинутою чорною дірою. Але нове спостереження показало, що ця хмара містить усередині зірку, яка до того ж обертається навколо чорної діри стабільною орбітою і немає ознак того, що зірку буде знищено.

Раніше вчені не знали, що з себе представляють чотири дивних пилових об'єкти, G2, D9, X3 і X7, які знаходяться поруч із чорною дірою. Нове дослідження показує, що це зірки, оповиті товстою оболонкою з пилу Фото: phys.org

Також учені з'ясували, що пиловий об'єкт D9 є подвійною зоряною системою, яка також має стабільну орбіту навколо чорної діри. Вона знаходиться близько до надмасивної чорної діри і не повинна існувати довго. Гравітація повинна або розірвати пару, або змусити злитися дві зірки в одну зірку. Але цього не відбувається. За словами вчених, це перша відома подвійна зоряна система, виявлена на такій великій відстані від чорної діри. Пилові об'єкти X3 і X7, містять усередині по одній зірці, як вважають учені, і немає ознак їхнього руйнування.

Результати дослідження показують, що навколо чорної діри Стрілець A* існує менш руйнівне середовище, ніж передбачалося. Замість того, щоб тільки руйнувати зірки, чорна діра може захищати їх і навіть сприяти створенню незвичайних пилових хмар, із зірками всередині, кажуть астрономи.

Майбутні дослідження мають допомогти краще зрозуміти природу цих екзотичних об'єктів і зрозуміти, як зірки можуть виживати навіть у найекстремальніших регіонах Всесвіту.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили в космосі незрозумілий червоний об'єкт і це щось абсолютно нове. Вчені вважають, що вони виявили раніше невідомий вид космічних об'єктів: зірка-чорна діра.