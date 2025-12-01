Астрономи виявили в космосі незрозумілий червоний об'єкт: це щось абсолютно нове (фото)

Вчені вважають, що вони виявили раніше невідомий вид космічних об'єктів: зірка-чорна діра.

За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи виявили безліч так званих "маленьких червоних точок" у ранньому Всесвіті. Їхня природа викликає суперечки, але один із цих червоних об'єктів особливо дивовижний. Ймовірно, це абсолютно новий вид астрономічних об'єктів. За словами вчених, усі "дрібненькі червоні точки" розташовані так далеко, що світло від них подорожувало до нас приблизно 12 мільярдів років. Це означає, вчені побачили ці об'єкти такими, якими вони були через 1,8 млрд років після Великого вибуху. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy&Astrophysics, пише Science Daily.

Спочатку астрономи припустили, що дуже яскраві дивні червоні об'єкти можуть бути величезними зірками. Але "маленькі червоні точки" не відповідали жодному зі звичних описів зірок. Потім виникало припущення, що це можуть бути дуже щільні галактики, в яких попри відносно невеликий розмір перебувають кілька сотень тисяч зірок. Але це ставить під сумнів основні теорії утворення галактик у ранньому Всесвіті. Це означатиме, що зірки утворилися внаслідок незвичайних процесів, які раніше ніхто не бачив. Ще одна теорія припускає, що "маленькі червоні точки" є активними ядрами галактик, схованими великою кількістю пилу, який надає їм червоного кольору. Активні ядра галактик виникають, коли речовина по спіралі падає в центральну чорну діру галактики, утворюючи надзвичайно гарячий акреційний диск. Але ця теорія суперечить моделям відомих активних ядер галактик, які почервоніли від пилу.

За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи виявили безліч так званих "маленьких червоних точок" у ранньому Всесвіті Фото: NASA

Автори дослідження вирішили виявити більше дивних червоних об'єктів у ранньому Всесвіті. У результаті вони виявили нові "дрібненькі червоні точки", серед яких виділявся один особливо дивний об'єкт. Світло від нього летіло до нас 11,9 млрд років, і воно було яскравішим, ніж у всіх інших "червоних точок".

Астрономи зіставили моделі утворення зірок, галактик і активних ядер галактик із цим об'єктом, і не виявили повних збігів. Дивно, але спектр світла червоного об'єкта все ж збігався з тим, що можна виявити в одиночної величезної гарячої зірки або ж у компактної галактики. Тому вчені дійшли висновку, що цей об'єкт може бути зіркою-чорною дірою, яких раніше ніхто не бачив.

Вчені дійшли висновку, що цей об'єкт може бути зіркою-чорною дірою, яких раніше ніхто не бачив. Ілюстрація Фото: ScienceDaily

Цей об'єкт отримує енергію не від термоядерного синтезу, а від надмасивної чорної діри, яка оповита товстим шаром водню, що забарвлює світло, що виходить від акреційного диска чорної діри в червоний колір.

Тобто це не справжня зірка, оскільки в її центрі відсутній термоядерний синтез. Водневий газ також набагато більш турбулентний, ніж в атмосфері звичайної зірки. Вчені вважають, що активне галактичне ядро нагріває навколишню газову оболонку подібно до того, як термоядерний синтез нагріває зовнішні шари зірки, створюючи схожий зовнішній вигляд.

