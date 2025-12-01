Астрономи виявили дивну поведінку води на Юпітері: ключ до її появи на Землі

Учені з'ясували, що швидке обертання Юпітера створює нерівномірний розподіл води всередині газового гіганта. Це відкриття може допомогти поліпшити розуміння атмосфери Юпітера і того, як вода покапала на нашу планету.

Астрономи вивчили розподіл води в атмосфері найбільшої планети Сонячної системи — Юпітера. У результаті вони виявили, що вона розподілена нерівномірно. Це відкриття може допомогти краще зрозуміти динаміку, склад та історію еволюції атмосфери Юпітера. Також це може допомогти поліпшити розуміння того, яким чином на Землі були створені умови для появи життя. Дослідження опубліковано в журналі PNAS, пише Universe Today.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Астрономи використовували дані про Юпітер для моделювання кругообігу води на планеті. Дані, отримані космічним апаратом "Юнона", показали, що вода в атмосфері газового гіганта розподілена нерівномірно залежно від висоти.

Відео дня

Вчені вважають, що причиною цього є висока швидкість обертання Юпітера, яка призводить до перенесення води з верхньої частини атмосфери в глибші шари. Таким чином кількість води з глибиною збільшується.

Якщо Земля робить повний оборот навколо своєї осі за 24 години, то Юпітер — за 10 земних днів, незважаючи на те, що газовий гігант приблизно в 318 разів масивніший за нашу планету.

Вивчення атмосфери Юпітера може прояснити ситуацію з тим, як вода могла потрапити на Землю, оскільки Юпітер вважається першою планетою, що утворилася в Сонячній системі. Вчені вважають, що величезна гравітація Юпітера могла переспрямувати багаті водою астероїди до Землі, або ж міграція цієї планети далі від Сонця могла змінити протопланетний диск, у якому формувалася Земля.

Юпітер. Фотографія космічного телескопа Вебб Фото: NASA

Це дослідження допомагає краще зрозуміти динаміку атмосфери і води на планетах поза Сонячною системою. NASA підтвердило існування понад 6000 таких планет, при цьому майже 30% з них — це газові гіганти, схожі на Юпітер.

Найбільша планета в Сонячній системі перебуває на відстані приблизно 778 мільйонів кілометрів від Сонця і робить повний оберт навколо нашої зірки за майже 12 земних років. Кілька підтверджених газових гігантів розташовані набагато ближче до своїх зірок, тому їхній орбітальний період становить лише кілька днів. Такі планети називаються "гарячий Юпітер".

Прикладом такої планети є HD 189733 b, яка розташована приблизно за 64,5 світлових роки від нас. Газовий гігант робить повний оберт навколо своєї зірки всього за 2,22 земних дня. Для порівняння орбітальний період найближчої до Сонця планети, Меркурій, становить 88 земних днів.

Атмосфера планети HD 189733 b дуже динамічна. Наприклад, там дмуть надзвукові вітри зі швидкістю 7200 км/год і йдуть дощі зі скла.

Водяна пара в атмосфері Юпітера займає лише 0,25%. На 89% атмосфера планети складається з водню і на 10% з гелію. Також в атмосфері планети є метан, аміак, неон і аргон.

Вчені кажуть, що результати дослідження можуть пролити світло на формування та еволюцію Сонячної системи, зокрема на те, як вода потрапила на Землю, що є причиною існування життя на нашій планеті.

Як уже писав Фокус, Земля перестане бути придатною для життя і це станеться внаслідок потрійного удару.

Також Фокус писав про те, що Росія залишилася без доступу до космосу на невизначений час. Ремонт стартового майданчика на космодромі Байконур може зайняти від кількох місяців до кількох років.