Астрономы обнаружили странное поведение воды на Юпитере: ключ к ее появлению на Земле

Ученые выяснили, что быстрое вращение Юпитера создает неравномерное распределение воды внутри газового гиганта. Это открытие может помочь улучшить понимание атмосферы Юпитера и того, как вода покапала на нашу планету.

Астрономы изучили распределение воды в атмосфере самой большой планеты Солнечной системы — Юпитер. В результате они обнаружили, что она распределена неравномерно. Это открытие может помочь лучше понять динамику, состав и историю эволюции атмосферы Юпитера. Также это может помочь улучшить понимание того, каким образом на Земле были созданы условия для появления жизни. Исследование опубликовано в журнале PNAS, пишет Universe Today.

Астрономы использовали данные о Юпитере для моделирования круговорота воды на планете. Данные, полученные космическим аппаратом "Юнона", показали, что вода в атмосфере газового гиганта распределена неравномерно в зависимости от высоты.

Ученые считают, что причиной этого является высокая скорость вращения Юпитера, которая приводит к переносу воды из верхней части атмосферы в более глубокие слои. Таким образом количество воды с глубиной увеличивается.

Если Земля делает полный оборот вокруг своей оси за 24 часа, то Юпитер – за 10 земных дней, несмотря на то, что газовый гигант примерно в 318 раз массивнее нашей планеты.

Изучение атмосферы Юпитера может прояснить ситуацию с тем, как вода могла попасть на Землю, поскольку Юпитер считается первой планетой, образовавшейся в Солнечной системе. Ученые считают, что огромная гравитация Юпитера могла перенаправить богатые водой астероиды к Земле, или же миграция этой планеты дальше от Солнца могла изменить протопланетный диск, в котором формировалась Земля.

Юпитер. Фотография космического телескопа Уэбб Фото: NASA

Это исследование помогает лучше понять динамику атмосферы и воды на планетах вне Солнечной системы. NASA подтвердило существование более 6000 таких планет, при это почти 30% из них – это газовые гиганты, похожие на Юпитер.

Самая большая планета в Солнечной системе находится на расстоянии примерно 778 миллионов километров от Солнца и совершает полный оборот вокруг нашей звезды за почти 12 земных лет. Несколько подтвержденных газовых гигантов находятся гораздо ближе к своим звездам, поэтому их орбитальный период составляет всего несколько дней. Такие планеты называются "горячий Юпитер".

Примером такой планеты является HD 189733 b, которая находится примерно 64,5 световых года от нас. Газовый гигант совершает полный оборот вокруг своей звезды всего за 2,22 земных дня. Для сравнения орбитальный период ближайшей к Солнцу планеты, Меркурий, составляет 88 земных дней.

Атмосфера планеты HD 189733 b очень динамична. Например, там дуют сверхзвуковые ветры со скоростью 7200 км/ч и идут дожди из стекла.

Водяной пар в атмосфере Юпитера занимает лишь 0,25%. На 89% атмосфера планеты состоит из водорода и на 10% из гелия. Также в атмосфере планеты есть метан, аммиак, неон и аргон.

Ученые говорят, что результаты исследования могут пролить свет на формирование и эволюцию Солнечной системы, в том числе на то, как вода попала на Землю, что является причиной существования жизни на нашей планете.

