Земля перестанет быть пригодной для жизни: это произойдет в результате тройного удара

Исследование ученых из Бристольского университета дало пугающий прогноз о далеком будущем Земли. Команда пришла к выводу, что Земля перестанет быть пригодной для жизни через 250 млн лет.

Результаты исследования показали, что вся жизнь на Земле будет уничтожена в результате масштабного “тройного удара”, который произойдет примерно через 250 млн лет. Моделирование на суперкомпьютере показало катастрофический сценарий, который запустят мощные геологические и климатические силы, пишет Daily Galaxy.

Речь идет о трех смертоносных событиях, первое из которых связано с образованием суперконтинента. Со временем массивы суши на Земле сформируют всего один континент, так называемую Пангею Ультима. По мере того, как будет формировать этот суперконтинент, вулканическая активность будет усиливаться на планете. В атмосферу будет попадать огромное количество парниковых газов, что приведет к резкому скачку температуры на планете.

Відео дня

Средняя температура на Земле может достичь 40–50 °C, что сделает Землю непригодной для жизни млекопитающих. Это послужит началом конца жизни на Земле.

По мере того, как температура на планете будет расти, в земной атмосфере поднимется уровень CO2. Атмосфера достигнет критической точки.

“В сочетании с колебаниями уровня CO2 в атмосфере и формированием суперконтинента, Земля достигнет критической точки и станет непригодной для жизни млекопитающих, среди которых также и люди”, - пишут автор исследования.

После резкого скачка температуры, последует фаза резкого похолодания на Земле. Такой перепад температур спровоцирует еще одно вымирание, причиной которому послужит ишемический некроз.

Дело в том, что на сильном морозе кровеносные сосуды слишком сужаются, фактически замораживая теплокровных животных. Для всех млекопитающих, переживших сильную жару, этот лютый холод окажется фатальным. Исследование предсказывает, что сочетание экстремальной жары и низких температур создаст мир, в котором млекопитающие больше не смогут существовать.

Напомним, Земля не была пригодна для жизни, но все изменило инородное тело. Во всей Солнечной системе только у Земли есть плотная атмосфера, жидкая вода и органическая химия на поверхности, которая необходима для зарождения жизни. Но на ранней Земле миллиарды лет назад таких условий не существовало.