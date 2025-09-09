Земля не была пригодна для жизни: все изменило инородное тело

Во всей Солнечной системе только у Земли есть плотная атмосфера, жидкая вода и органическая химия на поверхности, которая необходима для зарождения жизни. Но на ранней Земле миллиарды лет назад таких условий не существовало.

Туманность, из которой образовались планеты, была богата летучими элементами, но высокие температуры во внутренней части Солнечной системы препятствовали их конденсации. Таким образом эти элементы оставались преимущественно в газообразном состоянии, пишет Science Alert.

Поэтому важнейшие элементы для развития жизни не вошли в состав твердых пород, из которых образовались внутренние планеты Солнечной системы. Необходимые для жизни элементы сохранились только в небесных телах, которые образовались дальше от Солнца. Это поднимает важный вопрос о том, как и когда строительные блоки жизни появились на Земле.

Ученые из Бернского университета выяснили, что необходимый химический состав Земли появился лишь спустя 3 млн лет после ее формирования. До этого времени наша планета была «стерильно чистой», как и другие необитаемые планеты. Отмечается, что Земля сформировалась примерно 4,5 млрд лет назад.

Результаты исследования показали, что все необходимые для жизни компоненты, такие как вода, соединения углерода, сера и так далее, были занесены на Землю позже, в результате космического удара.

Команда ученых изучила содержание двух изотопов марганца-53 (53Mn) и хрома-53 (53Cr) в метеоритах и образцах земных пород. Далее ученые рассчитали время, которое понадобилось для формирования химического состава Земли. Эти расчеты помогли определить возраст элементов и вывести химическую сигнатуру ранней Земли.

Анализ показал, что привычный для нас состав Земли был сформирован мнее чем через 3 млн лет после образования Солнечной системы.

«Для определения точного возраста была использована высокоточная система измерения времени, которая основывается на радиоактивном распаде марганца-53. Этот изотоп присутствовал в ранней Солнечной системе и распался до хрома-53 с периодом полураспада около 3,8 миллиона лет», - говорит соавтор исследования из Бернского университета Паскаль Крутташ.

Солнечная система образовалась около 4,5 млн лет назад. Но Земле потребовалось всего около 3 млн лет для формирования нужных химических свойств, что удивительно быстро.

Такая нестыковка подтверждает гипотезу о том, что система Земля-Луна сформировались в результате гигантского удара около 4,5 млрд лет назад. Этот космический объект был чем-то средним по размерам между ранней Землей и Марсом. Также известно, что эта протопланета, которую называют Тейей, образовалась в дальних участках Солнечной системы. Поэтому ее состав должен был включать больше летучих элементов, включая воду.

Иными словами, анализ показал, что ранняя Земля была сухой и каменистой планетой, но после столкновения с Тейей на ней появились новые химические элементы, которые сделали жизнь возможной.

«Земля обязана своей пригодностью для жизни не процессу непрерывного развития, а случайному событию – столкновению с инородным телом, богатым водой. Это также показывает, что пригодные для жизни планеты – это далеко не само собой разумеющееся явление», - подытожил один из авторов исследования.

