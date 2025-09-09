Земля не була придатна для життя: усе змінило чужорідне тіло

У всій Сонячній системі тільки у Землі є щільна атмосфера, рідка вода й органічна хімія на поверхні, яка необхідна для зародження життя. Але на ранній Землі мільярди років тому таких умов не існувало.

Туманність, з якої утворилися планети, була багата на летючі елементи, але високі температури у внутрішній частині Сонячної системи перешкоджали їхній конденсації. Таким чином ці елементи залишалися переважно в газоподібному стані, пише Science Alert.

Тому найважливіші елементи для розвитку життя не увійшли до складу твердих порід, з яких утворилися внутрішні планети Сонячної системи. Необхідні для життя елементи збереглися тільки в небесних тілах, які утворилися далі від Сонця. Це порушує важливе питання про те, як і коли будівельні блоки життя з'явилися на Землі.

Учені з Бернського університету з'ясували, що необхідний хімічний склад Землі з'явився лише через 3 млн років після її формування. До цього часу наша планета була "стерильно чистою", як і інші безлюдні планети. Зазначається, що Земля сформувалася приблизно 4,5 млрд років тому.

Результати дослідження показали, що всі необхідні для життя компоненти, як-от вода, сполуки вуглецю, сірка тощо, було занесено на Землю пізніше, внаслідок космічного удару.

Команда вчених вивчила вміст двох ізотопів марганцю-53 (53Mn) і хрому-53 (53Cr) у метеоритах і зразках земних порід. Далі вчені розрахували час, який знадобився для формування хімічного складу Землі. Ці розрахунки допомогли визначити вік елементів і вивести хімічну сигнатуру ранньої Землі.

Аналіз показав, що звичний для нас склад Землі був сформований менш ніж через 3 млн років після утворення Сонячної системи.

"Для визначення точного віку було використано високоточну систему вимірювання часу, яка ґрунтується на радіоактивному розпаді марганцю-53. Цей ізотоп був присутній у ранній Сонячній системі та розпався до хрому-53 з періодом напіврозпаду близько 3,8 мільйона років", — каже співавтор дослідження з Бернського університету Паскаль Крутташ.

Сонячна система утворилася близько 4,5 млн років тому. Але Землі знадобилося всього близько 3 млн років для формування потрібних хімічних властивостей, що напрочуд швидко.

Така нестиковка підтверджує гіпотезу про те, що система Земля-Місяць сформувалися внаслідок гігантського удару близько 4,5 млрд років тому. Цей космічний об'єкт був чимось середнім за розмірами між ранньою Землею і Марсом. Також відомо, що ця протопланета, яку називають Тейєю, утворилася в далеких ділянках Сонячної системи. Тож її склад мав містити більше летких елементів, включно з водою.

Іншими словами, аналіз показав, що рання Земля була сухою і кам'янистою планетою, але після зіткнення з Тейей на ній з'явилися нові хімічні елементи, які зробили життя можливим.

"Земля зобов'язана своєю придатністю для життя не процесу безперервного розвитку, а випадковій події — зіткненню з чужорідним тілом, багатим на воду. Це також показує, що придатні для життя планети — це далеко не само собою зрозуміле явище", — підсумував один з авторів дослідження.

Нагадаємо, вчені розрахували кінцеву тривалість життя біосфери.