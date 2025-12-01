Земля перестане бути придатною для життя: це станеться внаслідок потрійного удару

Дослідження вчених із Брістольського університету дало лячний прогноз про далеке майбутнє Землі. Команда дійшла висновку, що Земля перестане бути придатною для життя через 250 млн років.

Результати дослідження засвідчили, що все життя на Землі буде знищено внаслідок масштабного "потрійного удару", який станеться приблизно через 250 млн років. Моделювання на суперкомп'ютері показало катастрофічний сценарій, який запустять потужні геологічні та кліматичні сили, пише Daily Galaxy.

Йдеться про три смертоносні події, перша з яких пов'язана з утворенням суперконтиненту. Згодом масиви суші на Землі сформують лише один континент, так звану Пангею Ультіма. У міру того, як формуватиметься цей суперконтинент, вулканічна активність посилюватиметься на планеті. В атмосферу потраплятиме величезна кількість парникових газів, що призведе до різкого стрибка температури на планеті.

Середня температура на Землі може досягти 40-50 °C, що зробить Землю непридатною для життя ссавців. Це стане початком кінця життя на Землі.

У міру того, як температура на планеті зростатиме, у земній атмосфері підніметься рівень CO2. Атмосфера досягне критичної точки.

"У поєднанні з коливаннями рівня CO2 в атмосфері та формуванням суперконтиненту, Земля досягне критичної точки та стане непридатною для життя ссавців, серед яких є також і люди", — пишуть автор дослідження.

Після різкого стрибка температури, настане фаза різкого похолодання на Землі. Такий перепад температур спровокує ще одне вимирання, причиною якого стане ішемічний некроз.

Річ у тім, що на сильному морозі кровоносні судини занадто звужуються, фактично заморожуючи теплокровних тварин. Для всіх ссавців, які пережили сильну спеку, цей лютий холод виявиться фатальним. Дослідження пророкує, що поєднання екстремальної спеки та низьких температур створить світ, у якому ссавці більше не зможуть існувати.

Нагадаємо, Земля не була придатна для життя, але все змінило чужорідне тіло. У всій Сонячній системі тільки Земля має щільну атмосферу, рідку воду й органічну хімію на поверхні, яка необхідна для зародження життя. Але на ранній Землі мільярди років тому таких умов не існувало.