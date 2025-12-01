Росія залишилася без доступу до космосу на невизначений час: що відомо (фото)

Ремонт стартового майданчика на космодромі Байконур може зайняти від кількох місяців до кількох років. Тому найближчі запуски російських космічних кораблів на Міжнародну космічну станцію (МКС), ймовірно, буде перенесено.

27 листопада, після запуску ракети-носія "Союз-2.1а" разом із космічним кораблем "Союз МС-28", на стартовому майданчику 31 космодрому Байконур сталася аварія. Сталося обвалення кабіни технічного обслуговування космодрому. Хоча астронавти на борту "Союз МС-28", росіяни Сергій Кудь-Сверчков, Сергій Мікаєв і американець Крістофер Вільям, успішно прибули на МКС. Унаслідок аварії Росія залишилася без доступу на МКС на невизначений час, пише New Atlas.

Стартовий майданчик 31 на космодромі Байконур є єдиним, з якого Росія може відправляти на Міжнародну космічну станцію астронавтів і вантажі. Через аварію стартовий майданчик не можна використовувати, доки він не буде відремонтований. Хоча у Росії є ще космодроми, але, наприклад, "Плесецьк" знаходиться на невідповідній широті для запусків космічних кораблів на МКС, а "Східний" не призначений для запусків астронавтів на орбіту. Тому РФ не зможе деякий час відправляти на МКС пілотовані космічні кораблі "Союз" і вантажні кораблі "Прогрес".

Кабіна технічного обслуговування являє собою металеву платформу розміром 19,06 м × 16,92 м і вагою 144 тонни, на якій розташовано дві підйомні платформи. Під час підготовки ракети до пуску кабіну технічного обслуговування засувають під ракету, а платформи піднімають, забезпечуючи доступ до двигунів першого і другого ступенів ракети "Союз". Звідси стартова команда проводить усі передстартові операції з нижньою частиною ракети.

Після завершення передстартової підготовки підйомні платформи опускаються, і кабіна обслуговування спеціальними рейками переміщується в під стартовий стіл. Там вона фіксується двома замками.

27 листопада кабіну технічного обслуговування перемістили під стартовий стіл, але попереднє розслідування засвідчило, що, або вона не була надійно закріплена в ніші, або замки, що утримували її у фіксованому положенні, не витримали навантаження. У результаті кабіна обрушилася вниз із висоти 20 метрів.

Кабіна технічного обслуговування, судячи з фотографій, зазнала серйозних ушкоджень, які, на думку експертів, занадто значні, щоб можна було провести ремонт. Єдиний спосіб відновити запуски з майданчика 31 — встановити запасну кабіну або побудувати нову. Нещодавно було виготовлено дві аналогічні кабіни техобслуговування, створення яких зайняло близько двох років.

Згідно із заявою "Роскосмосу", є всі необхідні запасні частини для відновлення стартового комплексу, і він буде відремонтований найближчим часом. Різні експерти дають різні оцінки можливих термінів відновлення майданчика 31 на космодромі Байконур: від кількох місяців до трьох років.

Найімовірніше точно буде перенесено запуск на МКС вантажного корабля "Прогрес МС-33", запланований на 21 грудня 2025 року. Тож астронавти на орбіті не отримають до кінця року необхідних припасів та обладнання.

У "Роскосмосу" є шанс відновити майданчик 31 до запуску пілотованого космічного корабля "Союз МС-29", який заплановано на 14 липня 2026 року, хоча ймовірність перенесення цієї місії також висока.

Поки що ні "Роскосмос", ні NASA не публікували жодних змін у розкладі польотів до МКС.

Теоретично Росія могла б відправляти астронавтів і вантажі з космодрому Куру Європейського космічного агентства, розташованого в Південній Америці. Але РФ не може цього зробити через санкції, введені у зв'язку з вторгненням в Україну.

