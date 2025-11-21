На зовнішню поверхню МКС на 9 місяців помістили мох: результат здивував учених

Один із видів моху проіснував 9 місяців на орбіті, а потім його повернули на Землю. Учені зробили дивовижне відкриття.

Учені виявили, що спори моху пережили тривалу космічну подорож. Спори моху провели 9 місяців на зовнішній поверхні Міжнародної космічної станції (МКС), а потім їх доставили на Землю. Виявилося, що понад 80% спор моху зберегли здатність до розмноження після повернення в рідне середовище існування. Це відкриття покращує розуміння того, як рослини виживають в екстремальних умовах космосу. Дослідження опубліковано в журналі iScience, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Мох прекрасно себе почуває в найекстремальніших місцях на Землі. Він може вижити в найхолодніших і найспекотніших умовах. Через те, що мох може вижити в найнесприятливіших для життя місцях, він є ідеальним кандидатом для виживання в суворих умовах космосу. Там екстремальні коливання температур, низька гравітація і висока радіація змушують форми життя існувати на межі своїх можливостей.

Відео дня

Раніше вчені вивчали, як рослини можуть впоратися з умовами космосу, але дотепер дослідження були зосереджені на таких організмах, як бактерії або сільськогосподарські культури. Тепер учені з'ясували, що мох виду Physcomitrium patens може не тільки виживати, а й процвітати в космосі.

Спочатку вчені вивчили три типи клітин, що перебувають на різних стадіях репродуктивного циклу моху. Вони виявили, що спорофіти, тобто клітинні структури, що містять спори, демонструють найбільшу стійкість до стресу під час впливу ультрафіолетового світла, низьких і високих температур.

Потім зразки спорофітів були розміщені на зовнішній поверхні МКС у спеціальній установці, де вони прожили 9 місяців. Після цього зразки були повернуті на Землю.

За словами вчених, вони здивувалися, коли виявили, що понад 80% спор моху вижили, і багато хто з них нормально проросли. Моделювання вчених показує, що спори моху можуть зберігатися в космосі до 5600 днів, або близько 15 років.

Вчені виявили, що космічний вакуум, низька гравітація та екстремальні коливання температури мали обмежений вплив на спори моху. Але зразки, які зазнали впливу ультрафіолетового світла, перенесли умови космосу менш успішно. Рівень пігментів, що використовуються мохом для фотосинтезу, значно знизився, що вплинуло на подальше зростання моху.

За словами вчених, незважаючи на це, мох краще пережив космічну подорож, ніж інші види рослин. Дослідники вважають, що захисна губчаста оболонка, що оточує спори, може допомогти захистити їх від ультрафіолетового випромінювання і зневоднення.

Успіх спор моху в космосі може стати біологічною сходинкою для створення екосистем за межами Землі, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, сонячна буря стиснула щит Землі, і він став уп'ятеро меншим, ніж має бути.

Також Фокус писав про те, що ракета Ілона Маска встановила рекорд запусків з космодрому у Флориді. Ракета Falcon 9 компанії SpaceX у 100-й раз полетіла в космос зі стартового майданчика на базі Космічних сил США на мисі Канаверал. У 2025 році це вже був 149 запуск цієї ракети.