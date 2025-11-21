На внешнюю поверхность МКС на 9 месяцев поместили мох: результат удивил ученых

Один из видов мха просуществовал 9 месяцев на орбите, а затем его вернули на Землю. Ученые сделали удивительное открытие.

Ученые обнаружили, что споры мха пережили длительное космическое путешествие. Споры мха провели 9 месяцев на внешней поверхности Международной космической станции (МКС), а затем их доставили на Землю. Оказалось, что более 80% спор мха сохранили способность к размножению после возвращения в родную среду обитания. Это открытие улучшает понимание того, как растения выживают в экстремальных условиях космоса. Исследование опубликовано в журнале iScience, пишет Live Science.

Мох прекрасно себя чувствует в самых экстремальных местах на Земле. Он может выжить в самых холодных и жарких условиях. Из-за того, что мох может выжить в самых неблагоприятных для жизни местах, он является идеальным кандидатом для выживания в суровых условиях космоса. Там экстремальные колебания температур, низкая гравитация и высокая радиация заставляют формы жизни существовать на пределе своих возможностей.

Ранее ученые изучали, как растения могут справиться с условиями космоса, но до сих исследования были сосредоточены на таких организмах как бактерии или сельскохозяйственные культуры. Теперь ученые выяснили, что мох вида Physcomitrium patens может не только выживать, но и процветать в космосе.

Изначально ученые изучили три типа клеток, находящихся на разных стадиях репродуктивного цикла мха. Они обнаружили, что спорофиты, то есть клеточные структуры, содержащие споры, демонстрируют наибольшую устойчивость к стрессу при воздействии ультрафиолетового света, низких и высоких температур.

Затем образцы спорофитов были размещены на внешней поверхности МКС в специальной установке, где они прожили 9 месяцев. После этого образцы были возвращены на Землю.

По словам ученых, они удивились, когда обнаружили, что более 80% спор мха выжили, и многие из них нормально проросли. Моделирование ученых показывает, что споры мха могут сохраняться в космосе до 5600 дней, или около 15 лет.

Ученые обнаружили, что космический вакуум, низкая гравитация и экстремальные колебания температуры, оказали ограниченное влияние на споры мха. Но образцы, подвергшиеся воздействию ультрафиолетового света, перенесли условия космоса менее успешно. Уровень пигментов, используемых мхом для фотосинтеза, значительно снизился, что повлияло на последующий рост мха.

По словам ученых, несмотря на это, мох лучше пережил космическое путешествие, чем другие виды растений. Исследователи считают, что защитная губчатая оболочка, окружающая споры, может помочь защитить их от ультрафиолетового излучения и обезвоживания.

Успех спор мха в космосе может стать биологической ступенькой для создания экосистем за пределами Земли, говорят ученые.

