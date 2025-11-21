Ракета Илона Маска установила рекорд запусков с космодрома во Флориде (фото)

Ракета Falcon 9 компании SpaceX в 100-й раз полетела в космос со стартовой площадки на базе Космических сил США на мысе Канаверал (штат Флорида). В 2025 году это уже был 149 запуск данной ракеты.

Компания SpaceX, основателем которой является Илон Маск, отправила в 100-й раз в космос частично многоразовую ракету Falcon 9 со стартовой площадки на базе Космических сил США на мысе Канаверал со спутниками Starlink на борту, пишет Space.

Ракета Falcon 9 стартовала 21 ноября со стартовой площадки на Базе Космических сил США на мысе Канаверал (штат Флорида) и вывела на орбиту 29 интернет-спутников Starlink от SpaceX. Это был уже 100-й запуск ракеты Falcon 9 с этого космодрома в течение одного года. Ранее ни одна ракета не запускалась в космос столько раз с этого космодрома. Таким образом компания SpaceX установила рекорд.

Ракета Falcon 9 является частично многоразовой. Это значит, что ее первая ступень после запуска возвращается обратно. Ее можно использовать повторно еще несколько десятков раз, после чего создается новая первая ступень. Данная первая ступень Falcon 9, которая использовалась во время запуска 21 ноября, уже использовалась 22 раза и это был 23-й ее полет.

Первая ступень ракеты вернулась на Землю, как и планировалось, примерно через 8,5 минут после старта, приземлившись в Атлантическом океане на специальной посадочной площадке. Тем временем, вторая ступень Falcon 9 вывела на низкую околоземную орбиту спутники Starlink , где они были развернуты через 65 минут после старта.

SpaceX провела большинство запусков ракет в этом году с так называемого Космического побережья, где расположены два космодрома: база Космических сил США на мысе Канаверал и Космический центр NASA имени Кеннеди.

Компания Илона Маска в этом году совершила 149 запусков ракеты Falcon 9. 49 из них состоялись со стартовой площадки на базе Ванденберг ВВС США в Калифорнии. Для SpaceX такое количество запусков в течение года уже является рекордным. В прошлом году Falcon 9 летала в космос 132 раза.

В 2025 году компания SpaceX также осуществила пять суборбитальных испытательных полетов своей гигантской ракеты Starship, но эта ракета стартовала с базы SpaceX в Техасе. Последние два полета были признаны успешными, и компания Илона Маска собирается использовать эту ракету для полетов на Луну и Марс.

