SpaceX в 500-й раз отправила в космос подержанную ракету: на орбиту выведен мощный спутник

На борту ракеты Falcon 9 в космос отправился спутник Sentinel-6B, который будет наблюдать за океанами Земли. В 500-й раз после запуска вернулась обратно первая ступень этой многоразовой ракеты.

Компания SpaceX осуществила запуск многоразовой ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на базе Ванденберг в Калифорнии утром в понедельник, 17 ноября. Это был уже 500-й запуск ракеты Falcon 9, когда ее первая ступень вернулась обратно на стартовую площадку. Данная первая ступень уже третий раз вернулась обратно после запуска. На борту ракеты Falcon 9 в космос отправился спутник Sentinel-6B, который будет наблюдать за уровнем океанов нашей планеты, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

Ракета Falcon 9 компании SpaceX, владельцем которой является Илон Маск, является частично многоразовой. Это значит, что только ее первая ступень может возвращаться обратно на стартовую площадку после очередного запуска. Компания SpaceX сейчас в основном использует эту ракету для запусков на орбиту спутников Starlink. Но NASA и другие космические агентства, а также частные компании пользуются услугами SpaceX для запуска на орбиту своих космических аппаратов.

На борту ракеты Falcon 9 в космос отправился спутник Sentinel-6B, который будет наблюдать за уровнем океанов нашей планеты Фото: ESA

Вторая ступень ракеты Falcon 9 развернула на орбите новый спутник Sentinel-6B через 57 минут после старта на высоте примерно 1322 км над поверхностью Земли. Спутник весом 1440 килограммов) теперь пройдет ряд проверок, а затем приступит к выполнению своей научной миссии.

Вторая ступень ракеты Falcon 9 развернула на орбите новый спутник Sentinel-6B примерно через 57 минут после старта Фото: NASA

Спутник Sentinel-6B является частью программы Европейского союза по наблюдению за Землей "Коперник". Новый спутник будет измерять уровень мирового океана с высокой точностью.

По словам ученых из Европейского космического агентства (ЕКА), мониторинг повышения уровня океанов Земли занимает важное место в глобальной повестке дня. За последние 25 лет средний уровень мирового океана поднялся почти на 10 см и это последствие изменения климата.

Спутник Sentinel-6B будет наблюдать за океанами с помощью радиолокационного альтиметра, разработанного ЕКА. На спутнике также установлен предоставленный NASA микроволновый радиометр, который будет определять содержание влаги в атмосфере, что позволит более точно интерпретировать результаты альтиметра.

В то же время первая ступень ракеты Falcon 9 успешно вернулась на базу Ванденберг примерно через 9 минут после старта. Это был третий полет этой первой ступени. Прошлые два раза она участвовала в миссиях по выводу на орбиту спутников Starlink.

Напоминаем, что компания SpaceX создала полностью многоразовую ракету Starship. На сегодня это самая большая и мощная ракета из когда-либо созданных. Компания SpaceX создала ее, чтобы помочь человечеству достичь Луны и Марса. Уже были проведены 11 запусков Starship, из которых последний был самым удачным. Обе ступени Starship смогут возвращаться обратно на Землю, чтобы их можно было использовать повторно.

Как уже писал Фокус, ученые определили путь межзвездного объекта 3I/ATLAS и обнаружили нечто необъяснимое. Астрономы получили больше информации о траектории движения межзвездного объекта 3I/ATLAS через Солнечную систему. Эти данные подтверждают, что это все-таки комета, которая летит со скоростью 250 000 км/ч. Но есть мнение, что наличие странной особенности у 3I/ATLAS, может указывать на то, что это не комета.