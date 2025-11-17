SpaceX у 500-й раз відправила в космос стару ракету: на орбіту виведено потужний супутник

На борту ракети Falcon 9 у космос вирушив супутник Sentinel-6B, який спостерігатиме за океанами Землі. У 500-й раз після запуску повернувся назад перший ступінь цієї багаторазової ракети.

Компанія SpaceX здійснила запуск багаторазової ракети-носія Falcon 9 з космодрому на базі Ванденберг у Каліфорнії вранці в понеділок, 17 листопада. Це був уже 500-й запуск ракети Falcon 9, коли її перший ступінь повернувся назад на стартовий майданчик. Цей перший ступінь уже втретє повернувся назад після запуску. На борту ракети Falcon 9 у космос вирушив супутник Sentinel-6B, який спостерігатиме за рівнем океанів нашої планети, пише Space.

Ракета Falcon 9 компанії SpaceX, власником якої є Ілон Маск, є частково багаторазовою. Це означає, що тільки її перший ступінь може повертатися назад на стартовий майданчик після чергового запуску. Компанія SpaceX зараз здебільшого використовує цю ракету для запусків на орбіту супутників Starlink. Але NASA та інші космічні агентства, а також приватні компанії користуються послугами SpaceX для запуску на орбіту своїх космічних апаратів.

На борту ракети Falcon 9 у космос вирушив супутник Sentinel-6B, який спостерігатиме за рівнем океанів нашої планети Фото: ESA

Другий ступінь ракети Falcon 9 розгорнула на орбіті новий супутник Sentinel-6B через 57 хвилин після старту на висоті приблизно 1322 км над поверхнею Землі. Супутник вагою 1440 кілограмів) тепер пройде низку перевірок, а потім приступить до виконання своєї наукової місії.

Другий ступінь ракети Falcon 9 розгорнула на орбіті новий супутник Sentinel-6B приблизно через 57 хвилин після старту Фото: solar-system

Супутник Sentinel-6B є частиною програми Європейського союзу зі спостереження за Землею "Коперник". Новий супутник вимірюватиме рівень світового океану з високою точністю.

За словами вчених з Європейського космічного агентства (ЄКА), моніторинг підвищення рівня океанів Землі посідає важливе місце в глобальному порядку денному. За останні 25 років середній рівень світового океану піднявся майже на 10 см і це наслідок зміни клімату.

Супутник Sentinel-6B спостерігатиме за океанами за допомогою радіолокаційного альтиметра, розробленого ЄКА. На супутнику також встановлено наданий NASA мікрохвильовий радіометр, який визначатиме вміст вологи в атмосфері, що дасть змогу точніше інтерпретувати результати альтиметра.

Водночас перший ступінь ракети Falcon 9 успішно повернувся на базу Ванденберг приблизно через 9 хвилин після старту. Це був третій політ цього першого ступеня. Минулі два рази він брав участь у місіях із виведення на орбіту супутників Starlink.

Нагадуємо, що компанія SpaceX створила повністю багаторазову ракету Starship. На сьогодні це найбільша і найпотужніша ракета з коли-небудь створених. Компанія SpaceX створила її, щоб допомогти людству досягти Місяця і Марса. Уже було проведено 11 запусків Starship, з яких останній був найвдалішим. Обидва ступені Starship зможуть повертатися назад на Землю, щоб їх можна було використовувати повторно.

