Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS: учені визначили його шлях, виявлено щось незрозуміле (фото)

Астрономи отримали більше інформації про траєкторію руху міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS через Сонячну систему. Ці дані підтверджують, що це все-таки комета, яка летить зі швидкістю 250 000 км/год. Але є думка, що наявність дивної особливості у 3I/ATLAS, може вказувати на те, що це не комета.

З моменту відкриття міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS у липні 2025 року, астрономи працювали над прогнозуванням траєкторії його руху. Тепер учені з Європейського космічного агентства (ЄКА) покращили прогнозоване місце розташування комети в 10 разів завдяки даним космічного апарата Trace Gas Orbiter, що обертається навколо Марса, йдеться на сайті ЄКА. Водночас знаменитий мисливець за інопланетянами Аві Леб із Гарварду виявив особливості у 3I/ATLAS, які складно пояснити.

Спостереження за 3I/ATLAS з орбіти Марса

На початку жовтня космічний апарат Trace Gas Orbiter зробив фотографії міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS, коли той перебував біля Марса, як уже писав Фокус. Тепер вчені провели аналіз отриманих даних, які підтверджують, що це комета, яка прибула з іншої зоряної системи.

Коли апарат ЄКА проводив спостереження за міжзоряною кометою, вона перебувала на найближчій відстані від Марса — 29 млн км. При цьому Trace Gas Orbiter перебував до комети в 10 разів ближче, ніж наземні телескопи. Це спостереження дало змогу вченим у 10 разів поліпшити прогнозовану траєкторію руху 3I/ATLAS через Сонячну систему. Таким чином у вчених тепер менше невизначеності щодо місця розташування 3I/ATLAS в околицях Сонця.

Одне з перших зображень міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS

Дані показують, що міжзоряна комета 3I/ATLAS летить через Сонячну систему зі швидкістю 250 000 км/год і в першій половині наступного року назавжди покине її. Покращене розуміння траєкторії руху 3I/ATLAS тепер дасть змогу астрономам проводити детальніші дослідження третього міжзоряного об'єкта, коли-небудь виявленого в Сонячній системі.

Хоча 3I/ATLAS не становить загрози, вчені використовували нові дані для навчань із планетарної оборони. ЄКА регулярно відстежує навколоземні астероїди і комети, розраховуючи їхні орбіти, щоб з'ясувати, чи становлять вони загрозу для Землі. Як показують спостереження за 3I/ATLAS, дані отримані з орбіти Марса про потенційно небезпечні об'єкти можуть бути дуже цінними. Марсіанський орбітальний апарат може опинитися ближче до об'єкта, а тому може отримати більше даних.

За словами вчених, зараз за міжзоряною кометою 3I/ATLAS спостерігає космічний апарат ЄКА JUICE, який летить до Юпітера, щоб дослідити і саму планету, а також її найбільші супутники.

Спостереження проводять після того, як міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS уже зблизився із Сонцем на максимально можливу відстань і продовжує свій шлях вдалину від нашої зірки. Але нові дані астрономи отримають тільки на початку 2026 року.

Є версія, що 3I/ATLAS все ще може бути інопланетним космічним апаратом

Згідно з нещодавньою заявою астрофізика Аві Леба з Гарвардського університету, нові фотографії міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS вказують на існування дивної особливості.

Нові фотографії міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS вказують на існування дивної особливості

У міжзоряної комети є два хвости, а також антихвіст. За словами Леба, фізика, що лежить в основі антихвоста, неясна. Якщо це звичайна комета, то така особливість може бути пов'язана з викидом гігантських пилових частинок. Але ці частинки не можуть прискорюватися настільки ефективно під впливом випромінювання Сонця. Можливо, це пов'язано з деякою дивиною комети, коли її частинки вилітають не в напрямку від Сонця, а до нього.

Також астрофізик не виключає можливості того, що антихвіст є результатом роботи технологічних двигунів, які прискорюють 3I/ATLAS за допомогою струменевих викидів. До речі, 19 грудня 2025 року міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS перебуватиме максимально близько до Землі. Леб вважає, що тоді можна буде точно визначити природу 3I/ATLAS.

Як уже писав Фокус, одним із доказів того, що 3I/ATLAS є міжзоряною кометою, стали нові дані, отримані за допомогою радіохвиль.

Також Фокус писав про те, що 3I/ATLAS несподівано зменшився і Леб вважає, що це може бути ознакою того, що цей об'єкт може мати штучне походження.