Межзвездный объект 3I/ATLAS: ученые определили его путь, обнаружено нечто необъяснимое (фото)

Астрономы получили больше информации о траектории движения межзвездного объекта 3I/ATLAS через Солнечную систему. Эти данные подтверждают, что это все-таки комета, которая летит со скоростью 250 000 км/ч. Но есть мнение, что наличие странной особенности у 3I/ATLAS, может указывать на то, что это не комета.

С момента открытия межзвездного объекта 3I/ATLAS в июле 2025 года, астрономы работали над прогнозированием траектории его движения. Теперь ученые из Европейского космического агентства (ЕКА) улучшили прогнозируемое местоположение кометы в 10 раз благодаря данным космического аппарата Trace Gas Orbiter, который вращается вокруг Марса, говорится на сайте ЕКА. В то же время знаменитый охотник за инопланетянами Ави Леб из Гарварда обнаружил особенности у 3I/ATLAS, которые сложно объяснить.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

Наблюдение за 3I/ATLAS с орбиты Марса

В начале октября космический аппарат Trace Gas Orbiter сделал фотографии межзвездного объекта 3I/ATLAS, когда тот находился возле Марса, как уже писал Фокус. Теперь ученые провели анализ полученных данных, которые подтверждают, что это комета, прибывшая из другой звездной системы.

Когда аппарат ЕКА проводил наблюдения за межзвездной кометой, она находилась на самом близком расстоянии от Марса – 29 млн км. При этом Trace Gas Orbiter находился к комете в 10 раз ближе, чем наземные телескопы. Это наблюдение позволило ученым в 10 раз улучшить прогнозируемую траекторию движения 3I/ATLAS через Солнечную систему. Таким образом у ученых теперь меньше неопределенности относительно местоположения 3I/ATLAS в окрестностях Солнца.

Одно из первых изображений межзвездного объекта 3I/ATLAS Фото: NOIRLab

Данные показывают, что межзвездная комета 3I/ATLAS летит через Солнечную систему со скоростью 250 000 км/ч и в первой половине следующего года навсегда покинет ее. Улучшенное понимание траектории движения3I/ATLAS теперь позволит астрономам проводить более детальные исследования третьего межзвездного объекта, когда-либо обнаруженного в Солнечной системе.

Хотя 3I/ATLAS не представляет угрозы, ученые использовали новые данные для учений по планетарной обороне. ЕКА регулярно отслеживает околоземные астероиды и кометы, рассчитывая их орбиты, чтобы выяснить, представляют ли они угрозу для Земли. Как показывают наблюдения за 3I/ATLAS, данные полученные с орбиты Марса о потенциально опасных объектах могут быть очень ценными. Марсианский орбитальный аппарат может оказаться ближе к объекту, а потому может получить больше данных.

По словам ученых, сейчас за межзвездной кометой 3I/ATLAS наблюдает космический аппарат ЕКА JUICE, который летит к Юпитеру, чтобы исследовать и саму планету, а также ее крупнейшие спутники.

Наблюдения проводятся после того, как межзвездный объект 3I/ATLAS уже сблизился с Солнцем на максимально возможное расстояние и продолжает свой путь вдаль от нашей звезды. Но новые данные астрономы получат только в начале 2026 года.

Есть версия, что 3I/ATLAS все еще может быть инопланетным космическим аппаратом

Согласно недавнему заявлению астрофизика Ави Леба из Гарвардского университета, новые фотографии межзвездного объекта 3I/ATLAS указывают на существование странной особенности.

Новые фотографии межзвездного объекта 3I/ATLAS указывают на существование странной особенности Фото: Medium

У межзвездной кометы существует два хвоста, а также антихвост. По словам Леба, физика, лежащая в основе антихвоста неясна. Если это обычная комета, то такая особенность может быть связана с выбросом гигантских пылевых частиц. Но эти частицы не могут ускоряться настолько эффективно под влиянием излучения Солнца. Может быть это связано с некоторой странностью кометы, когда ее частицы вылетают не в направлении от Солнца, а к нему.

Также астрофизик не исключает возможности того, что антихвост является результатом работы технологических двигателей, которые ускоряют 3I/ATLAS с помощью струйных выбросов. Кстати, 19 декабря 2025 года межзвездный объект 3I/ATLAS будет находиться максимально близко к Земле. Леб считает, что тогда можно будет точно определить природу 3I/ATLAS.

Как уже писал Фокус, одни из доказательств того, что 3I/ATLAS является межзвездной кометой, стали новые данные, полученные с помощью радиоволн.

Также Фокус писал о том, что 3I/ATLAS неожиданно уменьшился и Леб считает, что это может признаком того, что данный объект может иметь искусственное происхождение.