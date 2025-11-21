Астронавты МКС увидели, как комету "поглощает" полярное сияние (фото)

Не каждый день с низкой околоземной орбиты можно увидеть и комету, и полярное сияние. Но это удалось астронавтам Международной космической станции.

За последний месяц Солнце было очень активным. Совсем недавно на нашей звезде произошли сразу две чрезвычайно мощные вспышки. Это самые сильные извержения излучения и энергии в этом году. Когда происходит вспышка на Солнце, то на Земле возникает геомагнитная буря, которая приводит к появлению полярного сияния. Астронавты на Международной космической станции (МКС) смогли увидеть не только полярное сияние, но и пролетающую рядом комету, пишет Space.

Ранее в этом году астрономы обнаружили комету C/2025 A6 (Lemmon), которая впервые за 1350 лет приблизилась к Земле. В то время, когда она удалялась от нашей планеты комета стала видна рядом с полярными сияниями на нашей планете. Фотографию с кометой и полярным сиянием сделали астронавты МКС.

C/2025 A6 (Lemmon) – это долгопериодическая комета, которая прибыла во внутреннюю часть Солнечной системы из далекого Облака Оорта. Это область, окружающая Солнечную систему, где находится огромное количество комет и других ледяных тел.

Астронавты на Международной космической станции (МКС) смогли увидеть не только полярное сияние, но и пролетающую рядом комету Фото: NASA

Во время приближения к Солнцу кометы нагреваются, выделяют пыль и газ, в результате чего вокруг ядра кометы образуется кома, а за ней тянется длинный хвост. Это изображение было получено на низкой околоземной орбите с борта МКС, которая вращается вокруг нашей планеты на средней высоте около 400 километров.

Из-за своих длинных орбит некоторые кометы представляют собой относительно редкое явление. А увидеть их на фоне мощных полярных сияний можно еще реже.

