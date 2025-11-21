Астронавти МКС побачили, як комету "поглинає" полярне сяйво (фото)

Не щодня з низької навколоземної орбіти можна побачити і комету, і полярне сяйво. Але це вдалося астронавтам Міжнародної космічної станції.

За останній місяць Сонце було дуже активним. Зовсім нещодавно на нашій зірці сталися одразу два надзвичайно потужні спалахи. Це найсильніші виверження випромінювання та енергії цього року. Коли відбувається спалах на Сонці, то на Землі виникає геомагнітна буря, яка призводить до появи полярного сяйва. Астронавти на Міжнародній космічній станції (МКС) змогли побачити не тільки полярне сяйво, а й комету, що пролітає поруч, пише Space.

Раніше цього року астрономи виявили комету C/2025 A6 (Lemmon), яка вперше за 1350 років наблизилася до Землі. У той час, коли вона віддалялася від нашої планети, комета стала помітна поруч із полярними сяйвами на нашій планеті. Фотографію з кометою і полярним сяйвом зробили астронавти МКС.

C/2025 A6 (Lemmon) — це довгоперіодична комета, яка прибула у внутрішню частину Сонячної системи з далекої Хмари Оорта. Це область, що оточує Сонячну систему, де знаходиться величезна кількість комет та інших крижаних тіл.

Астронавти на Міжнародній космічній станції (МКС) змогли побачити не тільки полярне сяйво, а й комету, що пролітає поруч Фото: solar-system

Під час наближення до Сонця комети нагріваються, виділяють пил і газ, внаслідок чого навколо ядра комети утворюється кома, а за нею тягнеться довгий хвіст. Це зображення було отримано на низькій навколоземній орбіті з борту МКС, яка обертається навколо нашої планети на середній висоті близько 400 кілометрів.

Через свої довгі орбіти деякі комети є відносно рідкісним явищем. А побачити їх на тлі потужних полярних сяйв можна ще рідше.

