Найпотужніший спалах на Сонці: NASA довелося рятувати російських астронавтів на МКС (відео)

Трьом астронавтам на Міжнародній космічній станції довелося провести ніч не на своїх звичайних місцях, а в лабораторному модулі. Це був вимушений захід через те, що сонячні частинки могли негативно вплинути на здоров'я астронавтів на орбіті.

У ніч з 11 на 12 листопада на Сонці стався найпотужніший спалах цього року класу Х5.1, який супроводжувався сильним викидом плазми. Сонячні частинки, що досягли Землі, врізалася в магнітне поле планети і частково проникли у верхні шари атмосфери. У результаті виникла геомагнітна буря, а також барвисті полярні сяйва. Але через потужну сонячну бурю трьом російським астронавтам на Міжнародній космічній станції (МКС) довелося спати не на своїх звичайних місцях як запобіжний захід, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відео дня

У ніч з 11 на 12 листопада на Сонці стався найпотужніший спалах цього року класу Х5.1

Найсильніший спалах на Сонці 2025 року супроводжувався потужним корональним викидом маси, який досяг Землі. Ті самі заряджені сонячні частинки, які взаємодіють із магнітосферою Землі, спричиняючи полярні сяйва, також приносять важкі радіоактивні іони. Вони можуть бути небезпечними для здоров'я астронавтів на орбіті.

У NASA виявили, що МКС перебуває в зоні підвищеної космічної радіації, а тому Центр управління МКС, що розташований у Г'юстоні, США, доручив трьом російським астронавтам переміститися в більш захищений лабораторний модуль орбітальної станції. Тобто троє росіян, на відміну від астронавтів NASA, пережили потужну сонячну бурю, перебуваючи не на своїх звичних місцях для сну.

Фотографія полярного сяйва на Землі, зроблена з борту МКС Фото: solar-system

Згідно з повідомленням NASA, російським астронавтам Олегу Платонову, Сергію Рижикову та Олексію Зубрицькому запропонували переночувати в іншому місці. Екіпажу МКС також було надано список місць на борту МКС, яких слід уникати під час сонячної бурі.

Крім російських астронавтів, на борту МКС перебувають астронавти NASA Едвард Майкл Фінк, Джонатан Кім і Зена Кардман, а також японський Кімія Юї. Останні четверо вирушили на МКС 1 серпня на борту космічного корабля SpaceX Crew Dragon і, як очікується, пробудуть на орбіті ще три місяці.

Як уже писав Фокус, на борту МКС буде проведено випробування нової космічної їжі.

Також Фокус писав про те, що величезна ракета-носій компанії Blue Origin під назвою New Glenn вдруге полетіла в космос, і вперше її перший ступінь повернувся назад на Землю. Ракета відправила на Марс першу за 5 років місію NASA.