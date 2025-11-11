На борту МКС буде проведено випробування нової космічної їжі із сечі астронавтів (фото)

Протеїновий порошок Solein може стати їжею для астронавтів на Місяці та Марсі. Планується провести випробування виробництва нової космічної їжі на борту Міжнародної космічної станції.

Учені з Європейського космічного агентства (ЄКА) заявили, що майбутні астронавти під час тривалих місій на Місяць або Марс зможуть вижити завдяки новій космічній їжі. Це протеїновий порошок, приготований із розрідженого повітря і сечі астронавтів, пише Independent.

У той час як космічні агентства збираються відправити астронавтів на Місяць і Марс, існує багато проблем, які потрібно вирішити. Одна з них пов'язана з їжею. Зараз продукти харчування виробляються на Землі, а потім доставляються на Міжнародну космічну станцію (МКС). Але доставка їжі на Місяць або Марс коштуватиме дуже дорого.

Тому ЄКА запустило проєкт HOBI-WAN для випробування виробництва порошкоподібного білка під назвою Solein, який можна виробляти в космосі з мінімальними витратами ресурсів. Це універсальний порошковий білок, створений фінською компанією Solar Foods. Він виробляється з мікробів, повітря і електрики методом газової ферментації.

Для створення білкового порошку Solein використовують сечовину, яка міститься в сечі, як джерело азоту для синтезу білка.

Перший етап проєкту HOBI-WAN зосереджений на розробці технології виробництва космічної їжі на Землі, а потім буде розроблено технологію для виробництва в умовах мікрогравітації на МКС.

Майбутні астронавти під час тривалих місій на Місяць або Марс зможуть вижити завдяки новій космічній їжі Фото: space.com

Фінська компанія вже продемонструвала технологію виробництва протеїнового порошку на Землі, але в космосі потрібно використовувати інші методи. Наприклад, на Землі джерелом азоту для синтезу білка служить аміак. У космосі ж джерелом азоту буде сечовина.

ЄКА виділить гроші на випробування виробництва нового виду космічного харчування на борту МКС, яке має відбутися в найближчому майбутньому. Це буде перший випадок застосування основ технології газової ферментації в умовах космосу, що може істотно вплинути на майбутній раціон астронавтів.

Компанія Solar Foods сподівається, що вже через 10 років Solein стане основним джерелом білка для астронавтів.

За словами вчених з ЄКА, мета проєкту полягає у створенні ключового ресурсу, який дасть змогу підвищити автономність, стійкість і благополуччя астронавтів під час тривалих місій у космос. Щоб люди могли подорожувати на Місяць і Марс потрібна їжа, яка дасть їм змогу вижити в умовах обмежених запасів.

