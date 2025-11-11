Запуск приватної китайської ракети в космос завершився катастрофою: втрачено важливий вантаж

Це був другий невдалий запуск ракети-носія Ceres-1, створеної китайською компанією Galactic Energy. До цього було здійснено 20 успішних польотів у космос.

Твердопаливна ракета-носій Ceres-1, створена китайською компанією Galactic Energy, стартувала з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю 10 листопада. Ракета мала вивести на низьку навколоземну орбіту три супутники. Але запуск завершився катастрофою, пише Space.

Незабаром після запуску перші три ступені ракети Ceres-1 відпрацювали нормально, але двигун четвертої, останньої, ступені відключився занадто рано, що призвело до втрати трьох супутників, які мали потрапити на орбіту. Згідно із заявою компанії Galactic Energy, стався аномальний збій двигуна в четвертому ступені ракети.

Представники китайської компанії заявили, що аналізують причину виходу з ладу двигуна і врахують під час майбутніх запусків отримані дані.

Ракета-носій Ceres-1 мала вивести на низьку навколоземну орбіту два супутники для китайського супутникового угруповання спостереження за Землею "Цзілінь-1", а також супутник, створений одним з університетів Китаю.

Чотириступенева ракета Ceres-1 має висоту 19 метрів і діаметр 1,4 метра. Вона може виводити на орбіту 400 кг корисного навантаження.

Уперше ракета Ceres-1 вирушила в космос у листопаді 2020 року. Після виконання дев'яти успішних запусків, перша аварія у ракети сталася у вересні 2023 року. Цей запуск було визнано невдалим. Тепер у компанії Galactic Energy є вже два невдалих запуски ракети Ceres-1, хоча ця ракета виконала 20 успішних польотів.

Компанія Galactic Energy також розробляє більш потужні ракети Ceres-2 і Pallas-1, які будуть оснащені багаторазовою першою сходинкою, як у Falcon 9 компанії SpaceX.

