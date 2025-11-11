Новий "майже міжзоряний об'єкт" наближається до Землі: виявлено зв'язок із 3I/ATLAS (фото)

На початку листопада було виявлено нову раніше невідому комету C/2025 V1 (Борисов), яка має деяку схожість із міжзоряним об'єктом 3I/ATLAS. У вівторок, 11 листопада, нова комета пролетить на близькій відстані від нашої планети.

Нова комета C/2025 V1 (Борисов) була виявлена 2 листопада кримським астрономом Геннадієм Борисовим. Ця комета має деякі характеристики, які схожі на ті, що є у міжзоряної комети 3I/ATLAS. З'явилося припущення, що ці об'єкти можуть бути пов'язані між собою, пише Live Science.

Комету, що отримала назву C/2025 V1 (Борисов), виявив астроном Геннадій Борисов, який раніше виявив другий міжзоряний об'єкт у Сонячній системі — 2I/Борисов, який також є кометою.

Нова комета C/2025 V1 (Борисов) наблизиться до Землі ввечері 11 листопада на максимально близьку відстань — 103 млн км. Це приблизно у 270 разів далі, ніж відстань від Землі до Місяця. Очікується, що на найближчій відстані від Сонця нова комета опиниться 16 листопада. Комету C/2025 V1 (Борисов) не можна буде побачити неозброєним оком, адже вона занадто тьмяна.

Відео дня

Фото: X (Twitter)

З огляду на те, що Борисов виявив 2019 року міжзоряну комету 2I/Борисов, а також на те, що наразі в Сонячній системі перебуває ще один міжзоряний об'єкт, який вважається кометою, 3I/ATLAS, деякі вчені та ЗМІ припустили, що нова комета і 3I/ATLAS пов'язані між собою. Наприклад, астрофізик Аві Леб із Гарвардського університету назвав C/2025 V1 (Борисов) майже міжзоряним об'єктом, враховуючи аномальні характеристики комети.

Міжзоряна комета 2I/Борисов Фото: комета Борисова

Річ у тім, що нова комета має незвичайну орбіту, тобто вона рухається до Сонця по дуже прямій траєкторії. Це трохи схоже на траєкторію польоту 3I/ATLAS. При цьому на зображеннях не видно добре вираженого довгого хвоста, який має бути у комети на такій відстані від Сонця.

Комета C/2025 V1 (Борисов) була вперше виявлена тоді, коли міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS тільки-но з'явився з-за Сонця, де він переховувався від огляду із Землі протягом понад тижня. Деякі ЗМІ припустили, що C/2025 V1 (Борисов) може бути не кометою, а інопланетним зондом, який випустив передбачуваний космічний корабель 3I/ATLAS. Аві Леб уже кілька місяців припускає, що 3I/ATLAS може бути штучно створеним об'єктом.

Міжзоряна комета 3I/ATLAS — Міжзоряна комета 3I/ATLAS Фото: комета

Водночас Леб не підтримує ідею про те, що нова комета має якийсь стосунок до 3I/ATLAS. Відстань у 225 млн км між двома об'єктами занадто велика, щоб вони могли бути пов'язані один з одним. Тому, найімовірніше, це звичайна комета, яка виникла в Сонячній системі.

Вчені вважають, що нова комета з'явилася в Хмарі Оорта, ділянці космосу поруч із межею Сонячної системи, де знаходяться мільйони комет та інших крижаних об'єктів. Але її точне походження поки невідоме, як і не розрахована її орбіта.

Нагадуємо, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS має пролетіти повз Землю на близькій відстані 19 грудня, коли вчені хочуть його краще вивчити. Багато вчених упевнені, що це міжзоряна комета, але Аві Леб не виключає можливості, що це інопланетна технологія.

