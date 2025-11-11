Новый "почти межзвездный объект" приближается к Земле: обнаружена связь с 3I/ATLAS (фото)

В начале ноября была обнаружена новая ранее неизвестная комета C/2025 V1 (Борисов), которая имеет некоторое сходство с межзвездным объектом 3I/ATLAS. Во вторник, 11 ноября, новая комета пролетит на близком расстоянии от нашей планеты.

Новая комета C/2025 V1 (Борисов) была обнаружена 2 ноября крымским астрономом Геннадием Борисовым. Эта комета имеет некоторые характеристики, которые похожи на те, что есть у межзвездной кометы 3I/ATLAS. Появилось предположение, что эти объекты могут быть связаны между собой, пишет Live Science.

Комету, получившую название C/2025 V1 (Борисов), обнаружил астроном Геннадий Борисов, который ранее обнаружил второй межзвездный объект в Солнечной системе — 2I/Борисов, который также является кометой.

Новая комета C/2025 V1 (Борисов) приблизится к Земле вечером 11 ноября на максимально близкое расстояние – 103 млн км. Это примерно в 270 раз дальше, чем расстояние от Земли до Луны. Ожидается, что на самом близком расстоянии от Солнца новая комета окажется 16 ноября. Комету C/2025 V1 (Борисов) нельзя будет увидеть невооруженным глазом, ведь она слишком тусклая.

Учитывая то, что Борисов обнаружил в 2019 году межзвездную комету 2I/Борисов, а также то, что сейчас в Солнечной системе находится еще один межзвездный объект, который считается кометой, 3I/ATLAS, некоторые ученые и СМИ предположили, что новая комета и 3I/ATLAS связаны между собой. Например, астрофизик Ави Леб из Гарвардского университета назвал C/2025 V1 (Борисов) почти межзвездным объектом, учитывая аномальные характеристики кометы.

Дело в том, что новая комета имеет необычную орбиту, то есть она движется к Солнцу по очень прямой траектории. Это немного похоже на траекторию полета 3I/ATLAS. При этом на изображениях не виден хорошо выраженный длинный хвост, который должен быть у кометы на таком расстоянии от Солнца.

Комета C/2025 V1 (Борисов) была впервые обнаружена тогда, когда межзвездный объект 3I/ATLAS только появился из-за Солнца, где он скрывался от обзора с Земли в течение более недели. Некоторые СМИ предположили, что C/2025 V1 (Борисов) может быть не кометой, а инопланетным зондом, который выпустил предполагаемый космический корабль 3I/ATLAS. Ави Леб уже несколько месяцев предполагает, что 3I/ATLAS может быть искусственно созданным объектом.

В то же время Леб не поддерживает идею о том, что новая комета имеет какое-то отношение к 3I/ATLAS. Расстояние в 225 млн км между двумя объектами слишком большое, чтобы они могли быть связаны друг с другом. Поэтому, скорее всего, это обычная комета, которая возникла в Солнечной системе.

Ученые считают, что новая комета появилась в Облаке Оорта, области космоса рядом с границей Солнечной системы, где находятся миллионы комет и других ледяных объектов. Но ее точное происхождение пока неизвестно, как и не рассчитана ее орбита.

Напоминаем, что межзвездный объект 3I/ATLAS должен пролететь мимо Земли на близком расстоянии 19 декабря, когда ученые хотят его лучше изучить. Многие ученые уверены, что это межзвездная комета, но Ави Леб не исключает возможности, что это инопланетная технология.

