Запуск частной китайской ракеты в космос завершился катастрофой: потерян важный груз

Это был второй неудачный запуск ракеты-носителя Ceres-1, созданной китайской компанией Galactic Energy. До этого было произведено 20 успешных полетов в космос.

Твердотопливная ракета-носитель Ceres-1, созданная китайской компанией Galactic Energy стартовала с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая 10 ноября. Ракета должна была вывести на низкую околоземную орбиту три спутника. Но запуск завершился катастрофой, пишет Space.

Вскоре после запуска первые три ступени ракеты Ceres-1 отработали нормально, но двигатель четвертой, последней, ​​ступени отключился слишком рано, что привело к потере трех спутников, которые должны были попасть на орбиту. Согласно заявлению компании Galactic Energy, произошел аномальный сбой двигателя в четвертой ступени ракеты.

Представители китайской компании заявили, что анализирует причину выхода из строя двигателя и учтут во время будущих запусков полученные данные.

Ракета-носитель Ceres-1 должна была вывести на низкую околоземную орбиту были два спутника для китайской спутниковой группировки наблюдения за Землей "Цзилинь-1", а также спутник, созданный одним из университетов Китая.

Четырехступенчатая ракета Ceres-1 имеет высоту 19 метров и диаметр 1,4 метра. Она может выводить на орбиту 400 кг полезной нагрузки.

Впервые ракета Ceres-1 отправилась в космос в ноябре 2020 года. После выполнения девяти успешных запусков, первая авария у ракеты произошла в сентябре 2023 года. Этот запуск был признан неудачным. Теперь у компании Galactic Energy есть уже два неудачных запуска ракеты Ceres-1, хотя эта ракета выполнила 20 успешных полетов.

Компания Galactic Energy также разрабатывает более мощные ракеты Ceres-2 и Pallas-1, которые будут оснащены многоразовой первой ступенью, как у Falcon 9 компании SpaceX.

