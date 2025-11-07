Китай впервые обратился к NASA, чтобы предотвратить катастрофу на орбите: что известно

Редкая инициатива китайского космического агентства знаменует собой прорыв в области глобального управления космическим движением.

Недавно Китай обратился к NASA с предложением провести маневр для предотвращения возможного столкновения спутников. Это первый случай подобного сотрудничества между Китаем и NASA в сфере управления космическим движением, пишет Space.

По словам Элвина Дрю, представителя отдела по устойчивому развитию космической деятельности NASA, ранее если бы существовал риск столкновения аппаратов на орбите, то приходилось сообщать Китаю о возможности такого события. В этом случае американцы говорили китайцам, что они направят свои спутники по другой траектории, в то время как Китай не должен принимать никаких мер.

Теперь же, по словам Дрю, Китайское национальное космическое управление (CNSA) впервые обратилось к NASA c сообщением о сближении спутников из двух стран. Впервые китайцы сообщили NASA о том, что они сами проведут маневр уклонения от столкновения.

Действие CNSA произошло на фоне того, что как США, в частности, с помощью спутниковой группировки Starlink компании SpaceX, так и Китай, в с помощью спутниковых группировок Guowang и Thousand Sails, стремительно увеличивают количество спутников на орбите. Это означает растущую необходимость координации действий операторов спутников для снижения вероятности столкновений и предотвращения событий, приводящих к образованию новых обломков космического мусора.

Это событие также косвенно свидетельствует о том, что осведомленность Китая о космической ситуации, или понимание того, что происходит на орбите в любой момент, достигла уровня, позволяющего распознавать сближения и начинать координировать свои действия с другими операторами. В то же время Китая недавно заявил, что работает над созданием технологий для удаления мусора с орбиты.

Контакты между CNSA и NASA, как правило, ограничены так называемой поправкой Вольфа 2011 года, которая препятствует большей части двустороннего взаимодействия между NASA и Китаем в области исследования космоса.

