Со второй кометой ATLAS в Солнечной системе происходят странности: она стала ярко-золотой (фото)

Ученые говорят, что в Солнечной системе летает еще одна комета ATLAS, и только что она стала золотой. Это произошло после ее опасного сближения с Солнцем.

Эта комета была обнаружена недавно, и астрономы дали ей неофициальное название «другой ATLAS». Комета C/2025 K1 (ATLAS) превратилась в золотую ленту после того, как чудом пережила тесное сближение с Солнцем. Многие ученые считали, что комета не переживет такого сближения со звездой, пишет Live Science.

Впервые комету обнаружили в мае сотрудники Системы оповещения об астероидных столкновениях с землёй (ATLAS). До недавнего времени комета оставалась почти незамеченной, так как основное внимание было приковано к межзвездной комете 3I/ATLAS.

Золотая комета C/2025 K1 (ATLAS) Фото: Dan Bartlett

8 октября C/2025 K1 достигла ближайшей точки перигелия с Солнцем, приблизившись к нему на расстояние в 50 млн км. Это в четыре раза ближе, чем 3I/ATLAS приблизилась к Солнцу во время своего перигелия.

Многие эксперты считали, что после такого сближения C/2025 K1 будет разорвана на части, но этого не произошло.

В конце октября астрофотограф Дэн Бартлетт сделал потрясающий снимок C/2025 K1. На нем видна комета, которая не только пережила сближение со звездой, но и приобрела яркое золотистое свечение, а также длинный хвост.

«Эта комета не должна была пережить свой перигелий 8 октября. Но она пережила и теперь демонстрирует красно-коричнево-золотистый цвет, редко встречающийся у комет», - говорит Бартлетт.

Такую же уникальную окраску наблюдали как минимум два других фотографа в Калифорнии и Аризоне.

Обычно кометы имеют белый оттенок, потому как отражаемый ими свет содержит всего две длины волн видимого света. Но, если в облаке льда, пыли и газа, которые окружают планету, присутствуют некоторые химические вещества, они могут поглощать определенные длины волн света. Именно поэтому некоторые кометы приобретают неожиданные оттенки.

Астроном Дэвид Шлейхер считает, что у кометы C/2025 K1 почти отсутствуют углеродосодержащие молекулы, такие как диуглерод, оксид углерода и цианид. В истории только две кометы содержали еще меньше этих молекул.

Такая нехватка может объяснять причину золотого оттенка кометы. Также это может быть связано с недавним пролетом кометы мимо Солнца или относительно низким соотношением газа и пыли.

C/2025 K1 теперь имеет видимую звездную величину 9, что соответствует яркости 3I/ATLAS после неожиданного увеличения яркости во время пролета мимо Солнца. Оба объекта слишком тусклые, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом, но их можно увидеть в хороший телескоп или бинокль для наблюдения за звездами.

Напомним, межзвездный объект 3I/ATLAS изменил курс. Необъяснимое поведение объекта, который считается кометой, усиливает вероятность того, что 3I/ATLAS может быть не обычным космическим странником.