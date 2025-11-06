Із другою кометою ATLAS у Сонячній системі відбуваються дивацтва: вона стала яскраво-золотою (фото)

Учені кажуть, що в Сонячній системі літає ще одна комета ATLAS, і щойно вона стала золотою. Це сталося після її небезпечного зближення із Сонцем.

Цю комету було виявлено нещодавно, і астрономи дали їй неофіційну назву "інший ATLAS". Комета C/2025 K1 (ATLAS) перетворилася на золоту стрічку після того, як дивом пережила тісне зближення із Сонцем. Багато вчених вважали, що комета не переживе такого зближення із зіркою, пише Live Science.

Уперше комету виявили в травні співробітники Системи оповіщення про астероїдні зіткнення із землею (ATLAS). До недавнього часу комета залишалася майже непоміченою, оскільки основна увага була прикута до міжзоряної комети 3I/ATLAS.

Золота комета C/2025 K1 (ATLAS) Фото: Dan Bartlett

8 жовтня C/2025 K1 досягла найближчої точки перигелію із Сонцем, наблизившись до нього на відстань у 50 млн км. Це в чотири рази ближче, ніж 3I/ATLAS наблизилася до Сонця під час свого перигелію.

Багато експертів вважали, що після такого зближення C/2025 K1 буде розірвано на частини, але цього не сталося.

Наприкінці жовтня астрофотограф Ден Бартлетт зробив приголомшливий знімок C/2025 K1. На ньому видно комету, яка не тільки пережила зближення із зіркою, а й набула яскравого золотистого світіння, а також довгого хвоста.

"Ця комета не повинна була пережити свій перигелій 8 жовтня. Але вона пережила і тепер демонструє червоно-коричнево-золотавий колір, що рідко зустрічається у комет", — каже Бартлетт.

Таке ж унікальне забарвлення спостерігали щонайменше два інших фотографа в Каліфорнії та Аризоні.

Зазвичай комети мають білий відтінок, бо світло, що відбивається ними, містить лише дві довжини хвиль видимого світла. Але, якщо в хмарі льоду, пилу і газу, які оточують планету, присутні деякі хімічні речовини, вони можуть поглинати певні довжини хвиль світла. Саме тому деякі комети набувають несподіваних відтінків.

Астроном Девід Шлейхер вважає, що в комети C/2025 K1 майже відсутні вуглецевмісні молекули, як-от діуглець, оксид вуглецю і ціанід. В історії тільки дві комети містили ще менше цих молекул.

Така нестача може пояснювати причину золотого відтінку комети. Також це може бути пов'язано з нещодавнім прольотом комети повз Сонце або відносно низьким співвідношенням газу і пилу.

C/2025 K1 тепер має видиму зоряну величину 9, що відповідає яскравості 3I/ATLAS після несподіваного збільшення яскравості під час прольоту повз Сонце. Обидва об'єкти занадто тьмяні, щоб їх можна було побачити неозброєним оком, але їх можна побачити в хороший телескоп або бінокль для спостереження за зірками.

Нагадаємо, міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS змінив курс. Незрозуміла поведінка об'єкта, який вважається кометою, посилює ймовірність того, що 3I/ATLAS може бути не звичайним космічним мандрівником.