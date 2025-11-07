Китай уперше звернувся до NASA, щоб запобігти катастрофі на орбіті: що відомо

Рідкісна ініціатива китайського космічного агентства знаменує собою прорив у сфері глобального управління космічним рухом.

Нещодавно Китай звернувся до NASA з пропозицією провести маневр для запобігання можливого зіткнення супутників. Це перший випадок подібної співпраці між Китаєм і NASA у сфері управління космічним рухом, пише Space.

За словами Елвіна Дрю, представника відділу зі сталого розвитку космічної діяльності NASA, раніше якби існував ризик зіткнення апаратів на орбіті, то доводилося б повідомляти Китаю про можливість такої події. У цьому випадку американці говорили китайцям, що вони спрямують свої супутники за іншою траєкторією, в той час як Китай не повинен вживати жодних заходів.

Тепер же, за словами Дрю, Китайське національне космічне управління (CNSA) вперше звернулося до NASA з повідомленням про зближення супутників із двох країн. Вперше китайці повідомили NASA про те, що вони самі проведуть маневр ухилення від зіткнення.

Дія CNSA відбулася на тлі того, що як США, зокрема, за допомогою супутникового угруповання Starlink компанії SpaceX, так і Китай, зокрема за допомогою супутникових угруповань Guowang і Thousand Sails, стрімко збільшують кількість супутників на орбіті. Це означає зростаючу необхідність координації дій операторів супутників для зниження ймовірності зіткнень і запобігання подіям, що призводять до утворення нових уламків космічного сміття.

Ця подія також побічно свідчить про те, що обізнаність Китаю щодо космічної ситуації, або розуміння того, що відбувається на орбіті в будь-який момент, досягла рівня, який дозволяє розпізнавати зближення і починати координувати свої дії з іншими операторами. Водночас Китай нещодавно заявив, що працює над створенням технологій для видалення сміття з орбіти.

Контакти між CNSA і NASA, як правило, обмежені так званою поправкою Вольфа 2011 року, яка перешкоджає більшій частині двосторонньої взаємодії між NASA і Китаєм у сфері дослідження космосу.

