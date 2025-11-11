Всесвіт стає холоднішим і мертвішим: астрономи зробили несподіване відкриття (фото)

Учені з'ясували, що утворення нових зірок уже сягнуло піку і зараз температура Всесвіту знижується. Настав етап, коли з'являтиметься все менше зірок, а отже, космос поступово ставатиме "мертвим".

Астрономи провели аналіз великого набору даних, зібраного космічним телескопом "Евклід", який має створити найбільшу тривимірну карту Всесвіту. Нове дослідження, опубліковане на сервері препринтів arXiv, дало змогу астрономам дійти несподіваних висновків. Виявилося, що температура у Всесвіті знизилася і пік утворення нових зірок уже минув, пише Live Science.

Вчені нові об'єднали дані космічного телескопа "Евклід" і архівні дані вже непрацюючого космічного телескопа "Гершель", щоб створити найдетальнішу карту температур у Всесвіті. Ця карта показує, що температура в галактиках почала знижуватися, а пік утворення нових зірок у Всесвіті вже минув.

За словами вчених, Всесвіт стає більш холодним і мертвим. Річ у тім, що галактики, у яких припинився процес зореутворення, називають мертвими.

Астрономи отримали дані про тепло, яке випромінює міжзоряний пил у 2,6 млн галактик. Дослідження показало, що за останні 10 мільярдів років існування Всесвіту температура в галактиках знизилася, а утворення нових зірок сильно сповільнилося.

Спостереження, проведені за допомогою двох космічних телескопів, підтверджують, що галактики поступово охолоджувалися і в них спостерігалися нижчі темпи зореутворення за останні 10 мільярдів років Фото: ESA

Згідно з дослідженням, середня температура міжзоряного пилу в галактиках знизилася приблизно на 16 градусів Цельсія від початкової температури в мінус 238 градусів Цельсія. Галактики в основному складаються з порожнього простору, а це означає, що їхня середня температура набагато нижча, ніж у зірок.

За словами вчених, температура галактичного пилу тісно пов'язана зі швидкістю утворення нових зірок. Гарячіші галактики створюють більше зірок, тоді як холодніші — менше зірок. Нове дослідження показує, що утворення нових зірок у галактиках поступово йде на спад. Можливо, у Всесвіті з'являється останнє покоління зірок, хоча цей процес може розтягнутися на мільярди років.

Туманність М78, де знаходиться багато молодих зірок, що формуються між нитками газу та пилу. Фотографію туманності, яка знаходиться на відстані 1300 світлових років від нас зробив телескоп "Евклід" Фото: ESA

За словами астрономів, нові дані показують, що пік зростання Всесвіту вже минув, але повністю мертвим космос може стати лише через приблизно 33 мільярди років. Водночас, як вважають учені, Всесвіт помирає.

Галактичний пил відіграє ключову роль в утворенні нових зірок. Вони виникають, коли холодні хмари з газу і пилу стають настільки щільними, що стискаються під дією власної гравітації і потім нагріваються. Якщо один зі стиснутих згустків матерії стає досить гарячим і щільним, то в його ядрі запускається термоядерний синтез, що дає початок зірці.

Зірки живуть мільярди років і багато хто з них наприкінці життя вибухають надновою, внаслідок чого космос заповнюється ще більшою кількістю газу і пилу. Це дає основу для появи нових зірок.

