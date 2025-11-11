Вселенная становится более холодной и мертвой: астрономы сделали неожиданное открытие (фото)

Ученые выяснили, что образование новых звезд уже достигло пика и сейчас температура Вселенной снижается. Наступил этап, когда будет появляться все меньше звезд, а значит, космос постепенно будет становиться “мертвым”.

Астрономы провели анализ крупного набора данных, собранного космическим телескопом "Евклид", который должен создать самую большую трехмерную карту Вселенной. Новое исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv, позволило астрономам прийти к неожиданным выводам. Оказалось, что температура во Вселенной снизилась и пик образования новых звезд уже прошел, пишет Live Science.

Ученые новые объединили данные космического телескопа "Евклид" и архивные данные уже неработающего космического телескопа "Гершель", чтобы создать самую подробную карту температур во Вселенной. Эта карта показывает, что температура в галактиках начала снижаться, а пик образования новых звезд во Вселенной уже прошел.

По словам ученых, Вселенная становиться более холодной и мертвой. Дело в том, что галактики, у которых прекратился процесс звездообразования называют мертвыми.

Астрономы получили данные о тепле, которое излучает межзвездная пыль в 2,6 млн галактик. Исследование показало, что за последние 10 миллиардов лет существования Вселенной температура в галактиках снизилась, а образование новых звезд сильно замедлилось.

Наблюдения, проведенные с помощью двух космических телескопов, подтверждают, что галактики постепенно охлаждались и в них наблюдались более низкие темпы звездообразования за последние 10 миллиардов лет Фото: ESA

Согласно исследованию, средняя температура межзвездной пыли в галактиках снизилась примерно на 16 градусов Цельсия от первоначальной температуры в минус 238 градусов Цельсия. Галактики в основном состоят из пустого пространства, а это означает, что их средняя температура гораздо ниже, чем у звезд.

По словам ученых, температура галактической пыли тесно связана со скоростью образования новых звезд. Более горячие галактики создают больше звезд, тогда как более холодные — меньше звезд. Новое исследование показывает, что образование новых звезд в галактиках постепенно идет на спад. Возможно, во Вселенной появляется последнее поколение звезд, хотя этот процесс может растянуться на миллиарды лет.

Туманность М78, где находится много молодых звезд, которые формируются между нитями газа и пыли. Фотографию туманности, которая находится на расстоянии 1300 световых лет от нас сделал телескоп "Евклид" Фото: ESA

По словам астрономов, новые данные показывают, что пик роста Вселенной уже прошел, но полностью мертвым космос может стать лишь через примерно 33 миллиарда лет. В то же время, как считают ученые, Вселенная умирает.

Галактическая пыль играет ключевую роль в образовании новых звезд. Они возникают, когда холодные облака из газа и пыли становятся настолько плотными, что сжимаются под действием собственной гравитации и затем нагреваются. Если один из сжатых сгустков материи становится достаточно горячим и плотным, то в его ядре запускается термоядерный синтез, что дает начало звезде.

Звезды живут миллиарды лет и многие из них в конце жизни взрываются сверхновой, в результате чего космос заполняется еще большим количеством газа и пыли. Это дает основу для появления новых звезд.

