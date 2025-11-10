Ускоренное расширение Вселенной остановилось: может произойти Большой взрыв наоборот

Новое исследование предполагает, что расширение Вселенной начало замедляться, а не ускоряться с постоянно возрастающей скоростью, как считалось ранее.

Астрономы выяснили, что расширение Вселенной начало замедляться, вопреки распространенному в настоящее время мнению о том, что темная энергия продолжает ускорять расширение космоса. Это открытие также соответствует исследованию, которое показало, что темная энергия ослабевает со временем. Астрономы не обнаружили признаков того, что Вселенная расширяется с ускорением под влиянием темной энергии. Это открытие полностью меняет наше представление о космосе. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Space.

Последние 27 лет астрономы считали, что Вселенная расширяется с постоянно возрастающей скоростью под воздействием темной энергии, которая действует как антигравитационная сила. Впервые о существовании темной энергии астрономы объявили в 1998 году, когда наблюдали за далекими сверхновыми типа Ia. Они называются стандартными свечами из-за того, что их равномерный свет можно использовать для измерения космических расстояний. Тогда исследования показали, что чем дальше находится галактика, тем быстрее она удаляется от нас. Это открытие указало увеличение скорости расширения Вселенной с помощью темной энергии.

В течение следующих 27 лет астрономы не смогли окончательно определить, что такое темная энергия, но обнаружили, что она является доминирующей силой во Вселенной. Астрономы также обнаружили, что темная энергия не всегда была доминирующей силой, а начала ускорять расширение космоса примерно 5 млрд лет назад, то есть примерно через 9 млрд лет после Большого взрыва.

Новое исследование показывает, что расширение Вселенной начало замедляться, и что темная энергия эволюционирует со временем быстрее, чем считалось. Если результаты нового открытия подтвердятся, то это изменит понимание эволюции Вселенной и темной энергии

Астрономы выяснили, что сверхновые типа Ia могут быть не совсем стандартными свечами. Это связано с тем, что их яркость может сильно зависеть от возраста звезд-прародителей этих взрывов. Астрономы обнаружили, что обнаружила, что даже после стандартизации света сверхновых типа Ia, эти сверхновые из популяций более молодых звезд были менее яркие, чем те, что принадлежали к более старым звездным популяциям. Наблюдения показали, что ослабление яркости далеких сверхновых типа Ia может быть вызвано не только расширением пространства, но и воздействием звезд.

Ученые обнаружили, что их результаты опровергают общепринятую в настоящее время модель космической эволюции – стандартную космологическую модель Лямбда-CDM, которая включает темную энергию. Новые данные согласуются с исследованием, которое показало, что темная энергия со временем становится слабее. Но самое главное, результаты показывают, что расширение Вселенной не ускоряется, как считалось ранее, находится в стадии замедления.

Теперь астрономы намерены провести новые исследования, чтобы подтвердить свои результаты.

Это исследование может не только произвести революцию в понимании Вселенной, но и дать подсказки о том, каким будет ее конец. Если темная энергия уже не может противостоять гравитации, то следующим шагом после замедления расширения космоса может стать сжатие пространства. Это может означать, что Вселенная закончится в результате Большого сжатия, явления противоположного Большому взрыву.

