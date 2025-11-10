Прискорене розширення Всесвіту зупинилося: може статися Великий вибух навпаки

Нове дослідження припускає, що розширення Всесвіту почало сповільнюватися, а не прискорюватися з постійно зростаючою швидкістю, як вважалося раніше.

Астрономи з'ясували, що розширення Всесвіту почало сповільнюватися, всупереч поширеній нині думці про те, що темна енергія продовжує прискорювати розширення космосу. Це відкриття також відповідає дослідженню, яке показало, що темна енергія слабшає з часом. Астрономи не виявили ознак того, що Всесвіт розширюється з прискоренням під впливом темної енергії. Це відкриття повністю змінює наше уявлення про космос. Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Space.

Останні 27 років астрономи вважали, що Всесвіт розширюється з постійно зростаючою швидкістю під впливом темної енергії, яка діє як антигравітаційна сила. Уперше про існування темної енергії астрономи оголосили 1998 року, коли спостерігали за далекими надновими типу Ia. Вони називаються стандартними свічками через те, що їхнє рівномірне світло можна використовувати для вимірювання космічних відстаней. Тоді дослідження показали, що чим далі розташована галактика, тим швидше вона віддаляється від нас. Це відкриття вказало на збільшення швидкості розширення Всесвіту за допомогою темної енергії.

Протягом наступних 27 років астрономи не змогли остаточно визначити, що таке темна енергія, але виявили, що вона є домінуючою силою у Всесвіті. Астрономи також виявили, що темна енергія не завжди була домінуючою силою, а почала прискорювати розширення космосу приблизно 5 млрд років тому, тобто приблизно через 9 млрд років після Великого вибуху.

Нове дослідження показує, що розширення Всесвіту почало сповільнюватися, і що темна енергія еволюціонує з часом швидше, ніж вважалося. Якщо результати нового відкриття підтвердяться, то це змінить розуміння еволюції Всесвіту і темної енергії

Астрономи з'ясували, що наднові типу Ia можуть бути не зовсім стандартними свічками. Це пов'язано з тим, що їхня яскравість може сильно залежати від віку зірок-прабатьків цих вибухів. Астрономи виявили, що виявила, що навіть після стандартизації світла наднових типу Ia, ці наднові з популяцій молодших зірок були менш яскраві, ніж ті, що належали до старіших зоряних популяцій. Спостереження показали, що ослаблення яскравості далеких наднових типу Ia може бути спричинене не тільки розширенням простору, а й впливом зірок.

Учені виявили, що їхні результати спростовують загальноприйняту нині модель космічної еволюції — стандартну космологічну модель Лямбда-CDM, яка включає темну енергію. Нові дані узгоджуються з дослідженням, яке показало, що темна енергія з часом стає слабшою. Але найголовніше, результати показують, що розширення Всесвіту не прискорюється, як вважали раніше, а перебуває у стадії уповільнення.

Тепер астрономи мають намір провести нові дослідження, щоб підтвердити свої результати.

Це дослідження може не тільки зробити революцію в розумінні Всесвіту, а й дати підказки про те, яким буде його кінець. Якщо темна енергія вже не може протистояти гравітації, то наступним кроком після уповільнення розширення космосу може стати стиснення простору. Це може означати, що Всесвіт закінчиться внаслідок Великого стиснення, явища протилежного Великому вибуху.

