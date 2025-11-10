Астрономи вперше виявили за межами Чумацького Шляху речовини, необхідні для життя (фото)

За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи вперше виявили складні органічні молекули в іншій галактиці. Ці молекули є будівельними блоками таких біологічних молекул, як РНК.

Астрономи вперше виявили складні органічні молекули навколо молодої зірки в галактиці-супутнику Чумацького Шляху під назвою Велика Магелланова Хмара. Це вдалося зробити за допомогою космічного телескопа Вебб. Складні органічні молекули були виявлені в льоду, що покриває частинки пилу навколо масивної молодої зірки ST6. Складні органічні молекули містять вуглець і мають понад шість атомів. Вони є хімічними попередниками будівельних блоків відомого нам життя. Дослідження опубліковано в журналі Astrophysical Journal Letters, пише Space.

Астрономи підтвердили існування в околицях зірки ST6 заморожених складних органічних молекул таких як ацетальдегід, оцтова кислота, етанол, метанол і метилформіат. Ці молекули є основою ще більш складних молекул другого покоління, з яких будуються такі біологічні молекули, як амінокислоти та РНК.

Відомо, що зірки утворюються, коли масивні хмари холодного молекулярного газу починають стискатися під дією гравітації. Спочатку ядра зірок мають дуже низьку температуру, менше 100 градусів Цельсія, і складні молекули навколо них існують у вигляді льоду на частинках пилу. Коли ядро зірки стає гарячішим, то лід на частинках пилу випаровується і виділяє складні органічні молекули у вигляді газів.

Раніше астрономи неодноразово виявляли складні органічні молекули в замороженому вигляді та у вигляді газу в нашій галактиці Чумацький Шлях. Тепер вони вперше виявили заморожені складні органічні молекули в сусідній галактиці, розташованій на відстані 163 000 світлових років від нас.

Розташування масивної зірки ST6 недалеко від гігантської туманності Тарантул у Великій Магеллановій Хмарі. На врізці представлений вид галактики в інфрачервоному діапазоні Фото: solar-system

Наявність складних органічних молекул у Великій Магеллановій Хмарі інтригує з огляду на те, що умови в цій галактиці відрізняються від умов у Чумацькому Шляху. Сусідня галактика містить менше важких хімічних елементів, а її зірки випускають сильніше ультрафіолетове випромінювання. Ці умови схожі з тими, що існували в ранньому Всесвіті мільярди років тому. Нестача важких хімічних елементів може вплинути на вміст складних органічних молекул, тоді як ультрафіолетове випромінювання може вплинути на швидкість хімічних реакцій.

Тому розуміння органічної хімії у Великій Магеллановій Хмарі може допомогти зрозуміти органічну хімію в ранньому Всесвіті. Вчені можуть з'ясувати, як швидко змогли сформуватися будівельні блоки життя і наскільки рано в історії Всесвіту це могло статися.

Вчені вважають, що в околицях зірки ST6 існує більше складних органічних молекул. Коли вони випаровуються з поверхні частинок пилу і перетворюються з льоду на газ, можуть відбуватися хімічні реакції, спричинені ультрафіолетовим випромінюванням зірки, що можуть призвести до утворення складніших молекул, важливих для життя, таких як амінокислоти.

Амінокислоти раніше були виявлені в астероїдах і кометах у Сонячній системі. Ці космічні камені утворилися 4,5 мільярда років тому, коли Сонце було дуже молодою зіркою. Це означає, що амінокислоти є кінцевим результатом ланцюжка хімічних реакцій, які починаються з тих видів складних органічних молекул, які були виявлені навколо молодої зірки ST6.

