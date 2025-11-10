Супутник Юпітера з найбільшою кількістю вулканів у Сонячній системі гарячіший, ніж вважалося

Вулканічний супутник Юпітера Іо в сотні разів гарячіший, ніж припускали астрономи. Нові дані можуть допомогти зрозуміти, чому Іо має таку високу вулканічну активність.

Використовуючи дані, отримані космічним апаратом "Юнона", астрономи виявили, що об'єкт з найбільшою кількістю вулканів у Сонячній системі гарячіший, ніж передбачалося. Ба більше, супутник Юпітера Іо випромінює зі своєї поверхні в сотні разів більше тепла, ніж вважали астрономи. Дослідження опубліковано в журналі Frontiers in Astronomy and Space Sciences, пише Space.

Результати нового дослідження показують, що приблизно половина тепла, що виходить від Іо, виходить лише з 17 із 266 відомих вулканічних джерел тепла супутника Юпітера. Астрономи вважають, що ця явна концентрація тепла, а не глобальне випромінювання, може вказувати на те, що під поверхнею супутника Юпітера може не існувати магматичного океану, що охоплює всю планету, як передбачалося раніше.

За словами вчених, вважалося, що розподіл тепла, випромінюваного Іо, виміряний в інфрачервоному спектрі, може допомогти зрозуміти, чи існує під поверхнею Іо глобальний магматичний океан. Нові дані показують, що значення теплового випромінювання виявилися занадто низькими порівняно з фізичними характеристиками відомих лавових озер.

Іо, супутник Юпітера Фото: NASA

До сих пір дослідження Іо були в основному проводилися за допомогою інфрачервоного світла в М-діапазоні. Для отримання даних використовувався інфрачервоний прилад апарату "Юнона". Ці дані виявилися безцінними для визначення найгарячіших регіонів Іо і, отже, для розуміння природи вулканізму супутника Юпітера. Але, за словами астрономів, вимірювання, отримані в цьому спектральному діапазоні, могли вплинути на оцінки температури супутника Юпітера. Дослідження показує, що Іо в сотні разів гарячіший, ніж передбачалося.

Астрономи виявили, що більшість вулканів на Іо не мають рівномірно розподілену температуру, а мають гаряче і яскраве зовнішнє кільце з більш холодною і твердою центральною корою. Ця область менш яскрава в M-діапазоні інфрачервоного випромінювання, але охоплює велику площу поверхні, що дає змогу їй випромінювати величезну кількість тепла.

Нове дослідження показує, що дані M-діапазону не можуть бути використані для підтвердження існування океану з магми під поверхнею Іо. За словами вчених, вони не стверджують, що такого океану не існує, а лише вказують на те, що його неможливо виявити за допомогою поточних спостережень. Водночас, як вважають астрономи, нове дослідження може допомогти зрозуміти, чому Іо має таку високу вулканічну активність.

