Спутник Юпитера с наибольшим количеством вулканов в Солнечной системе более горячий, чем считалось

Вулканический спутник Юпитера Ио в сотни раз горячее, чем предполагали астрономы. Новые данные могут помочь понять, почему Ио имеет такую высокую вулканическую активность.

Используя данные, полученные космическим аппаратом "Юнона", астрономы обнаружили, что объект с наибольшим количеством вулканов в Солнечной системе горячее, чем предполагалось. Более того, спутник Юпитера Ио излучает со своей поверхности в сотни раз больше тепла, чем считали астрономы. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Astronomy and Space Sciences, пишет Space.

Результаты нового исследования показывают, что примерно половины тепла, исходящего от Ио, выходит всего из 17 из 266 известных вулканических источников тепла спутника Юпитера. Астрономы считают, что эта явная концентрация тепла, а не глобальное излучение, может указывать на то, что под поверхностью спутника Юпитера может не существовать магматического океана, охватывающего всю планету, как предполагалось ранее.

По словам ученых, считалось, что распределение тепла, излучаемого Ио, измеренное в инфракрасном спектре, может помочь понять, существует ли под поверхностью Ио глобальный магматический океан. Новые данные показывают, что значения теплового излучения оказались слишком низкими по сравнению с физическими характеристиками известных лавовых озер.

Ио, спутник Юпитера Фото: NASA

До сих пор исследования Ио были в основном проводились с помощью инфракрасного света в М-диапазоне. Для получения данных использовался инфракрасный прибор аппарата "Юнона". Эти данные оказались бесценными для определения самых горячих регионов Ио и, следовательно, для понимания природы вулканизма спутника Юпитера. Но, по словам астрономов, измерения, полученные в этом спектральном диапазоне, могли повлиять на оценки температуры спутника Юпитера. Исследование показывает, что Ио в сотни раз горячее, чем предполагалось.

Астрономы обнаружили, что большинство вулканов на Ио не имеют равномерно распределенную температуру, а обладают горячим и ярким внешним кольцом с более холодной и твердой центральной корой. Эта область менее яркая в M-диапазоне инфракрасного излучения, но охватывает большую площадь поверхности, что позволяет ей излучать огромное количество тепла.

Новое исследование показывает, что данные M-диапазоне не могут быть использованы для подтверждения существования океана из магмы под поверхностью Ио. По словам ученых, они не утверждают, что такого океана не существует, а лишь указывают на то, что его невозможно обнаружить с помощью текущих наблюдений. В то же время, как считают астрономы, новое исследование может помочь понять, почему Ио имеет такую высокую вулканическую активность.

