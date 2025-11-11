На борту МКС будет проведено испытание новой космической еды из мочи астронавтов (фото)

Протеиновый порошок Solein может стать едой для астронавтов на Луне и Марсе. Планируется провести испытание производства новой космической еды на борту Международной космической станции.

Ученые из Европейского космического агентства (ЕКА) заявили, что будущие астронавты во время длительных миссий на Луну или Марс смогут выжить благодаря новой космической еде. Это протеиновый порошок, приготовленный из разреженного воздуха и мочи астронавтов, пишет Independent.

В то время как космические агентства собирается отправить астронавтов на Луну и Марс, существует много проблем, которые нужно решить. Одна из них связана с едой. Сейчас продукты питания производятся на Земле, а затем доставляются на Международную космическую станцию ​​(МКС). Но доставка еды на Луну или Марс будет стоить очень дорого.

Поэтому ЕКА запустило проект HOBI-WAN для испытания производства порошкообразного белка под названием Solein, который можно производить в космосе с минимальными затратами ресурсов. Это универсальный порошковый белок, созданный финской компанией Solar Foods. Он производится из микробов, воздуха и электричества методом газовой ферментации.

Для создания белкового порошка Solein используется мочевина, которая содержится в моче, в качестве источника азота для синтеза белка.

Первый этап проекта HOBI-WAN сосредоточен на разработке технологии производства космической еды на Земле, а затем будет разработана технология для производства в условиях микрогравитации на МКС.

Будущие астронавты во время длительных миссий на Луну или Марс смогут выжить благодаря новой космической еде Фото: space.com

Финская компания уже продемонстрировала технологию производства протеинового порошка на Земле, но в космосе потребуется использовать иные методы. Например, на Земле источником азота для синтеза белка служит аммиак. В космосе же источником азота будет мочевина.

ЕКА выделит деньги на испытание производства нового вида космического питания на борту МКС, которое должно состоятся в ближайшем будущем. Это будет первый случай применения основ технологии газовой ферментации в условиях космоса, что может оказать существенное влияние на будущий рацион астронавтов.

Компания Solar Foods надеется, что уже через 10 лет Solein станет основным источником белка для астронавтов.

По словам ученых из ЕКА, цель проекта состоит в создании ключевого ресурса, который позволит повысить автономность, устойчивость и благополучие астронавтов во время длительных миссий в космос. Чтобы люди могли путешествовать на Луну и Марс нужна еда, которая позволит им выжить в условиях ограниченных запасов.

