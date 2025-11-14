Перший за 5 років політ NASA на Марс: ракета New Glenn уперше повернулася назад (відео)

Величезна ракета-носій компанії Blue Origin вдруге полетіла в космос, і вперше її перший ступінь повернувся назад на Землю. Ракета відправила до Марса місію NASA ESCAPADE.

13 листопада з космодрому на мисі Канаверал відбувся успішний запуск важкої ракети-носія New Glenn висотою 98 метрів. Ракета створена компанією Blue Origin, засновником якої є Джефф Безос, власник Amazon. Це був лише другий політ ракети New Glenn у космос, і вперше її перший ступінь успішно приземлився на посадковий майданчик в Атлантичному океані. Ракета компанії Blue Origin відправила першу за п'ять років дослідницьку місію NASA до Марса під назвою ESCAPADE, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відео дня

У січні 2025 року ракета New Glenn здійснила перший політ у космос, але тоді перший ступінь багаторазової ракети не зміг успішно приземлитися, як уже писав Фокус. Тепер компанія Blue Origin досягла успіху, коли перший ступінь New Glenn успішно приземлився на посадковий майданчик в Атлантичному океані за 600 км від місця старту ракети.

Ракета New Glenn може стати прямим конкурентом ракети Falcon 9 від компанії SpaceX на ринку запусків супутників на орбіту. Але під час другого польоту вона виконала дуже важливе завдання для NASA.

Запуск ракети New Glenn пройшов за планом. Приблизно через три хвилини після старту другий ступінь ракети з корисним навантаженням полетів далі в космос, а перший ступінь повернувся назад. Приблизно за півгодини після запуску на орбіті було розгорнуто два космічні апарати, названі Blue і Gold, з місії NASA ESCAPADE. Ця місія призначена для дослідження Марса.

NASA вперше за 5 років відправило космічні апарати для дослідження Червоної планети. Востаннє, 2020 року, на Марс відправили марсохід Perseverance і вертоліт Ingenuity.

Приблизно через три хвилини після старту другий ступінь ракети New Glenn з корисним навантаженням полетів далі в космос, а перший ступінь повернувся назад Фото: Оливер Дэмен

Два апарати місії ESCAPADE вирушили в точку Лагранжа L2 системи Земля-Сонце. Це область гравітаційної стабільності на відстані приблизно 1,5 мільйона кілометрів від нашої планети.

Місія ESCAPADE пробуде там рік, а потім повернеться до Землі в листопаді 2026 року. За допомогою гравітації Землі та своїх двигунів апарати зможуть набрати потрібну швидкість і вийдуть на потрібну траєкторію для польоту до Марса. До Червоної планети місія NASA прибуде у вересні 2027 року і обидва апарати вийдуть на орбіту навколо Марса. Місія розрахована приблизно на 1 рік роботи.

Космічні апарати місії ESCAPADE вивчатимуть, як Марс, на поверхні якого колись була рідка вода, з часом втратив атмосферу, перетворившись на посушливу Червону планету Фото: solar-system

Космічні апарати місії ESCAPADE вивчатимуть, як Марс, на поверхні якого колись була рідка вода, з часом втратив атмосферу, перетворившись на посушливу Червону планету, яку ми знаємо сьогодні.

Як уже писав Фокус, вчені виявили ознаки існування древніх підземних вод на Марсі. Це вказує на те, що Червона планета могла бути населеною більш тривалий період, ніж передбачалося. Також вчені виявили на Марсі печери, в яких, можливо, існує або існувало в минулому позаземне життя.

Також Фокус писав про те, що інша комета ATLAS розвалилася на частини на шляху до Землі. Виявлена в травні цього року комета C/2025 K1 (ATLAS) розпалася на три частини після того, як досягла максимально близької відстані до Сонця.