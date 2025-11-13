Марс був придатним для життя довше, ніж вважалося: знайдено місця, де можуть жити інопланетяни

Учені виявили ознаки існування давніх підземних вод на Марсі. Це вказує на те, що Червона планета могла бути населеною більш тривалий період, ніж передбачалося. Також учені виявили на Марсі печери, в яких, можливо, існує або існувало в минулому позаземне життя.

Дослідники виявили нові докази того, що вода колись текла під поверхнею Марса. Це є свідченням того, що Червона планета могла залишатися придатною для життя набагато довше, ніж вважалося раніше. Також учені з'ясували, що, якщо на Марсі існує або існувало в минулому позаземне життя, його потрібно шукати в печерах, захищених від пилових бур, екстремальних температур і високої радіації на поверхні Червоної планети. Дослідження опубліковані в журналі Journal of Geophysical Research-Planets і в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Phys.

Підземний секрет Марса

Автори першого дослідження з'ясували, що стародавні піщані дюни в кратері Гейл, який вивчає марсохід NASA Curiosity, поступово перетворилися на камінь після взаємодії з підземними водами мільярди років тому. Вчені порівняли дані, отримані Curiosity на Марсі з даними про мінерали, які утворилися в пустелі на Аравійському півострові в схожих умовах.

Дослідження показало, що вода з прилеглої гори на Марсі колись просочувалася в піщані дюни через крихітні тріщини. Таким чином виникли мінерали, такі як гіпс. Це той самий мінерал, який утворився під впливом води в пустелі на Землі.

За словами вчених, у марсіанських мінералах можуть зберегтися сліди органічного матеріалу, а отже сліди потенційного позаземного життя на Марсі, яке могло існувати в минулому.

Автори дослідження кажуть, що Марс не просто перетвориться з вологої на суху планету. Навіть після того, як на поверхні Червоної планети зникли річки та озера, невелика кількість води продовжувала переміщатися під поверхнею планети. Таким чином потенційно існувало середовище, де могли мешкати позаземні мікроорганізми.

Це відкриття дає нове уявлення про те, як Марс еволюціонував з плином часу. Учені вважають, що ознаки позаземного життя на Марсі варто шукати під поверхнею.

Печери на Марсі, де можуть жити інопланетяни

Автори іншого дослідження виявили на Марсі новий тип печер, які були утворені водою, що розчиняє гірські породи. Це карстові печери, яких раніше не бачили на Марсі.

На Землі карстові печери зазвичай утворюються, коли вода розчиняє гірські породи, такі як вапняк або гіпс, створюючи і розширюючи підземні тріщини і розломи, які досягають розмірів печер. Вчені вважають, що в минулому на Марсі вода могла розчинити багаті на карбонати і сульфати гірські породи, щоб створити ці печери, які були виявлені за допомогою космічних апаратів.

Учені вважають, що в цих печерах, захищених від пилових бур, екстремальних температур і високої радіації на поверхні Червоної планети, потрібно шукати ознаки позаземного життя, яке є або ж існувало в минулому.

Навіть якщо життя в цих печерах не буде виявлено, вони можуть слугувати природними укриттями для астронавтів, кажуть учені.

