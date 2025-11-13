Таке буває раз на 5000 років: Земля може зіткнутися з небаченим раніше падінням метеоритів

Астрономи з'ясували, що ймовірність зіткнення астероїда 2024 YR4 розміром 60 метрів із Місяцем може збільшитися до 30%. Якщо астероїд впаде на Місяць, то це може стати справжньою катастрофою для людства.

У лютому 2026 року космічний телескоп Вебб зможе протягом короткого часу спостерігати астероїд 2024 YR4, ймовірність зіткнення якого з Місяцем у 2032 році поки що становить 4%. Але астрономи припускають, що ймовірність зіткнення з Місяцем цього астероїда може зрости до 30% і навіть більше. Якщо астероїд вріжеться в Місяць через 7 років, то в космос буде викинута величезна кількість місячних каменів, які можуть досягти навколоземної орбіти і знищити багато супутників. Також учені не виключають падіння метеоритів на поверхню Землі, пише IFLScience.

Астероїд 2024 YR4 було вперше виявлено наприкінці минулого року, і одразу ж він отримав найвищу оцінку ймовірності зіткнення із Землею серед усіх відомих астероїдів. Вважалося, що така ймовірність становить 1 до 32. Пізніше астрономи з'ясували, що ймовірність зіткнення цього астероїда із Землею практично дорівнює нулю.

Але поки що зберігається ймовірність на рівні 4%, що астероїд 2024 YR4 вріжеться в Місяць 22 грудня 2032 року. Таким чином, як вважають вчені, Земля може зіткнутися з небаченим раніше падінням метеоритів, які являють собою місячні камені, що досягли навколоземної орбіти. Ці камені потенційно можуть знищити тисячі супутників на орбіті. Також можуть сильно постраждати космічні станції та кораблі з астронавтами, які перебуватимуть на орбіті через 7 років.

Астероїд 2024 YR4 може врізатися в Місяць 22 грудня 2032 року Фото: IFLS

Як показують розрахунки вчених з NASA, потенційне падіння астероїда 2024 YR4 на поверхню Місяця може призвести до утворення кратера діаметром близько 1 км і викиду тисяч місячних каменів у космос. Загальна маса цих каменів оцінюється в 10 у восьмому ступені кілограм. За словами вчених, це буде найбільше зіткнення астероїда з Місяцем приблизно за 5000 років, якщо воно, звичайно, відбудеться. Також розрахунки вчених показують, що метеорити з Місяця можуть опинитися не тільки на навколоземній орбіті, а й потенційно можуть впасти на поверхню Землі.

Астероїд 2024 YR4 на фотографії телескопа Вебб Фото: space.com

Учені вважають, що ризик зіткнення астероїда 2024 YR4 з Місяцем може зрости до 30% і більше відсотків після спостереження за ним у лютому 2026 року. Зараз цей астероїд занадто складно спостерігати.

Нові розрахунки показують, що розмір астероїда становить приблизно 60 метрів, а це досить великий космічний камінь. Якби астероїд 2024 YR4 впав на Землю, то він міг би знищити велике місто.

Як уже писав Фокус, вчені пропонують знищити астероїд 2024 YR4 ядерною ракетою ще до того, як він потенційно зіткнеться з Місяцем. Таким чином можна запобігти потенційним катастрофічним наслідкам для наших технологій у космосі.

