Такое бывает раз в 5000 лет: Земля может столкнуться с невиданным ранее падением метеоритов

Астрономы выяснили, что вероятность столкновения астероида 2024 YR4 размером 60 метров с Луной может увеличиться до 30%. Если астероид упадет на Луну, то это может стать настоящей катастрофой для человечества.

В феврале 2026 года космический телескоп Уэбб сможет в течение короткого времени наблюдать астероид 2024 YR4, вероятность столкновения которого с Луной в 2032 году пока что составляет 4%. Но астрономы предполагают, что вероятность столкновения с Луной этого астероида может вырасти до 30% и даже больше. Если астероид врежется в Луну через 7 лет, то в космос будет выброшено огромное количество лунных камней, которые могут достичь околоземной орбиты и уничтожить многие спутники. Также ученые не исключают падение метеоритов на поверхность Земли, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

Астероид 2024 YR4 был впервые обнаружен в конце прошлого года и сразу же получил наивысшую оценку вероятности столкновения с Землей среди всех известных астероидов. Считалось, что такая вероятность составляет 1 к 32. Позже астрономы выяснили, что вероятность столкновения этого астероида с Землей практически равна нулю.

Но пока что сохраняется вероятность на уровне 4%, что астероид 2024 YR4 врежется в Луну 22 декабря 2032 года. Таким образом, как считают ученые, Земля может столкнуться с невиданным ранее падением метеоритов, которые представляют собой лунные камни, достигшие околоземной орбиты. Эти камни потенциально могут уничтожить тысячи спутников на орбите. Также могут сильно пострадать космические станции и корабли с астронавтами, которые будут находиться на орбите через 7 лет.

Астероид 2024 YR4 может врезаться в Луну 22 декабря 2032 года Фото: IFLS

Как показывают расчеты ученых из NASA, потенциальное падение астероида 2024 YR4 на поверхность Луны может привести к образованию кратера диаметром около 1 км и выбросу тысяч лунных камней в космос. Общая масса этих камней оценивается в 10 в восьмой степени килограмм. По словам ученых, это будет крупнейшее столкновение астероида с Луной примерно за 5000 лет, если оно конечно произойдет. Также расчеты ученых показывают, что метеориты с Луны могут оказаться не только на околоземной орбите, но и потенциально могут упасть на поверхность Земли.

Астероид 2024 YR4 на фотографии телескопа Уэбб Фото: space.com

Ученые считают, что риск столкновения астероида 2024 YR4 с Луной может вырасти до 30% и более процентов после наблюдения за ним в феврале 2026 года. Сейчас этот астероид слишком сложно наблюдать.

Новые расчеты показывают, что размер астероида составляет примерно 60 метров, а это довольно крупный космический камень. Если бы астероид 2024 YR4 упал на Землю, то он мог бы уничтожить большой город.

Как уже писал Фокус, ученые предлагают уничтожить астероид 2024 YR4 ядерной ракетой еще до того, как он потенциально столкнется с Луной. Таким образом можно предотвратить потенциальные катастрофические последствия для наших технологий в космосе.

Также Фокус писал о том, что перелет в любую точку Земли всего за 1 час возможен. Ученые сделали новое открытие о сверхзвуковых полетах. Новое исследование приближает создание гиперзвуковых пассажирских самолетов, которые позволят попасть в любую точку мира всего за час.