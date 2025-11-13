Перелет в любую точку Земли всего за 1 час возможен: новое открытие о сверхзвуковых полетах

Новое исследование приближает создание гиперзвуковых пассажирских самолетов, которые позволят попасть в любую точку мира всего за час.

Ученые смогли подтвердить гипотезу Морковина, и доказали, что турбулентность воздуха на скорости в 6 раз превышающей скорость звука похожа на турбулентность в более медленных воздушных потоках. Это открытие приближает создание гиперзвуковых пассажирских самолетов, которые позволят перемещаться по всему миру за очень короткое время. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет SciTechDaily.

Сверхзвуковые полеты и проблема турбулентности

Гиперзвуковые пассажирские авиаперевозки все еще считаются фантастикой. Но полет на гиперзвуковом самолете, например, из Австралии в США, может занять всего один час вместо пятнадцати, если лететь на обычном самолете.

Напоминаем, что скорость звука составляет 1224 км/ч. Чтобы пассажирский самолет долетел за час из Австралии в США, ему нужно набрать скорость, которая в 10 раз больше скорости звука. Самая большая проблема заключается в сильной турбулентности, которая возникает, когда самолет будет лететь в воздухе с такой скоростью.

Воздух ведет себя по-разному при большой и малой скорости, и инженеры в аэрокосмической отрасли используют для описания этой разницы такие термины как несжимаемый и сжимаемый воздушный поток. В несжимаемом воздушном потоке, который возникает на скорости ниже 350 км/ч, плотность воздуха практически не меняется, что упрощает расчеты при проектировании самолетов. Но как только скорость воздушного потока превышает скорость звука, он становится сжимаемым.

Сжатие воздуха приводит к резкому изменению его плотности при изменении давления и температуры. Это влияет на взаимодействие самолета с окружающим воздухом. Сжимаемость воздушного потока влияет на обтекание корпуса самолета этим потоком, что может изменить подъемную силу, сопротивление и тягу самолета, которые необходимы для полета. Эти факторы имеют решающее значение для проектирования любого самолета.

Гипотеза Морковина: ключ к гиперзвуковым пассажирским самолетам

Инженеры еще не очень хорошо понимают, как воздушный поток обтекает корпус самолета на скорости в 5-10 раз превышающей скорость звука. Эта загадка остается нерешенной, но ключом к разгадке является гипотеза Морковина.

Эту гипотезу в середине XX века предложил Марк Морковин. Согласно гипотезе, при движении воздуха со скоростью, которая в 5-6 раза выше скорости звука, турбулентность практически не меняется и похожа на ту, что наблюдается при движении воздуха с меньшей скоростью.

По сути, гипотеза Морковина предполагает, что турбулентное движение воздуха на низких и высоких скоростях не сильно отличается. Если эта гипотеза верна, то не нужно понимание турбулентности на высоких скоростях. Можно использовать знания, применимые к более медленным воздушным потокам при проектировании гиперзвуковых самолетов, говорят ученые.

До сих пор исследователи не имели достаточных экспериментальных доказательств гипотезы Морковина. Это исправили авторы нового исследования.

Перелет в любую точку Земли за час стал ближе к реальности

Они использовали лазеры для ионизации газа криптона, которым был наполнен воздух в аэродинамической трубе. Это временно заставило атомы криптона образовать изначально прямую, светящуюся линию. Затем ученые использовали камеры сверхвысокого разрешения, чтобы заснять, как эта линия движется, изгибается и закручивается в воздухе в аэродинамической трубе. Наблюдение показало, что поведение турбулентности воздушного потока при скорости в 6 раз превышающей скорость звука очень похоже на поведение несжимаемого воздушного потока.

Хотя ученым не удалось полностью подтвердить гипотезу Морковина, это исследование приближает к реальности гиперзвуковые пассажирские перелеты. Ученые говорят, что самолетам не нужна новая конструкция, чтобы летать со скоростью, которая более чем в 6 раз превышает скорость звука.

