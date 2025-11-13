Марс был пригодным для жизни дольше, чем считалось: найдены места, где могут жить инопланетяне

Ученые обнаружили признаки существования древних подземных вод на Марсе. Это указывает на то, что Красная планета могла быть обитаемой более длительный период, чем предполагалось. Также ученые обнаружили на Марсе пещеры, в которых, возможно, существует или существовала в прошлом внеземная жизнь.

Исследователи обнаружили новые доказательства того, что вода когда-то текла под поверхностью Марса. Это является свидетельством того, что Красная планета могла оставаться пригодной для жизни гораздо дольше, чем считалось ранее. Также ученые выяснили, что, если на Марсе существует или существовала в прошлом внеземная жизнь, ее нужно искать в пещерах, защищенных от пылевых бурь, экстремальных температур и высокой радиации на поверхности Красной планеты. Исследования опубликованы в журнале Journal of Geophysical Research—Planets и в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Phys.

Подземный секрет Марса

Авторы первого исследования выяснили, что древние песчаные дюны в кратере Гейл, который изучает марсоход NASA Curiosity, постепенно превратились в камень после взаимодействия с подземными водами миллиарды лет назад. Ученые сравнили данные, полученные Curiosity на Марсе с данными о минералах, которые образовались в пустыне на Аравийском полуострове в схожих условиях.

Исследование показало, что вода с близлежащей горы на Марсе когда-то просачивалась в песчаные дюны через крошечные трещины. Таким образом возникли минералы, такие как гипс. Этот тот же минерал, который образовался под воздействием воды в пустыне на Земле.

По словам ученых, в марсианских минералах могут сохраниться следы органического материала, а значит следы потенциальной внеземной жизни на Марсе, которая могла существовать в прошлом.

Авторы исследования говорят, что Марс не просто превратится из влажной в сухую планету. Даже после того, как на поверхности Красной планеты исчезли реки и озера, небольшое количество воды продолжало перемещаться под поверхностью планеты. Таким образом потенциально существовала среда, где могли обитать внеземные микроорганизмы.

Это открытие дает новое представление о том, как Марс эволюционировал с течением времени. Ученые считают, что признаки внеземной жизни на Марсе стоит искать под поверхностью.

Пещеры на Марсе, где могут жить инопланетяне

Авторы другого исследования обнаружили на Марсе новый тип пещер, которые были образованы водой, растворяющей горные породы. Это карстовые пещеры, которых ранее не видели на Марсе.

На Земле карстовые пещеры обычно образуются, когда вода растворяет горные породы, такие как известняк или гипс, создавая и расширяя подземные трещины и разломы, которые достигают размеров пещер. Ученые считают, что в прошлом на Марсе вода могла растворить богатые карбонатами и сульфатами горные породы, чтобы создать эти пещеры, которые были обнаружены с помощью космических аппаратов.

Ученые считают, что в этих пещерах, защищенных от пылевых бурь, экстремальных температур и высокой радиации на поверхности Красной планеты, нужно искать признаки существующей или же существовавшей в прошлом внеземной жизни.

Даже если жизнь в этих пещерах не будет обнаружена, они могут служить естественными укрытиями для астронавтов, говорят ученые.

