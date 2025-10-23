На екваторі Марса виявлено величезні поклади льоду: як він опинився в несподіваному місці (фото)

Водяний лід на Марсі знаходиться у великих кількостях у полярних регіонах планети. І тим не менше, вчені вважають, що в екваторіальному регіоні Марса існують масивні поклади водяного льоду.

Учені вважають, що стародавні виверження вулканів на Марсі можуть пояснити загадкові ознаки прихованого водяного льоду на екваторі Червоної планети. Також дослідники вважають, що стародавній вулканізм міг створити на Марсі придатні для життя умови. Дослідження опубліковано в журналі Nature Communications, пише Space.

Попередні дослідження показали, що на поверхні Марса знаходиться багато водяного льоду. Але більша частина цього льоду зосереджена на полюсах Червоної планети, як і на Землі. Нещодавно космічні апарати Mars Odyssey і Trace Gas Orbiter виявили підвищені рівні водню біля поверхні в екваторіальних районах Марса. Це вказує на наявність водяного льоду, який протягом мільярдів років міг зберегтися і все ще може існувати під поверхнею екваторіальних районів Червоної планети.

Але як цей водяний лід з'явився в такому несподіваному місці на Марсі? Попередні дослідження припускали, що цей лід міг виникнути внаслідок виверження вулканів, коли відбувалися викиди великої кількості водяної пари.

Автори нового дослідження створили моделі клімату Марса і відтворили виверження вулканів на планеті, які мали відбуватися в період між 4,1 і 3 мільярди років тому. Моделювання показало, що виверження вулканів викидали водяну пару на велику висоту, де вона могла замерзнути в холодній атмосфері Марса і пізніше випасти у вигляді льоду. Вчені з'ясували, що лише одне триденне виверження могло призвести до утворення крижаних відкладень завтовшки до 5 метрів у районі виверження вулкана. Вчені кажуть, що в результаті численних вивержень протягом мільйонів років могло утворитися дуже багато покладів водяного льоду.

Зображення орбітальний апаратів вказують на наявність водяного льоду під поверхнею Марса Фото: space.com

Дослідження припускає, що численні виверження вулканів заповнили екваторіальні райони не тільки кригою, а й попелом, який вкрив цю кригу і дав їй змогу зберегтися. Таким чином можна пояснити підвищені рівні водню на екваторі Марса, виявлені орбітальними апаратами.

Водночас, як вважають науковці, водень може свідчити не про наявність прихованого водяного льоду, а його джерелом є деякі мінерали. Тому вчені продовжуватимуть дослідження, щоб підтвердити або спростувати наявність водяного льоду під поверхнею на екваторі Марса.

За словами авторів дослідження, виверження вулканів могли викидати в атмосферу Марса сірчану кислоту. Це могло призвести до утворення аерозолів, що відбивають сонячне світло, які охолодили Марс і призвели до появи глобальної зими. Ця зима могла сприяти тривалому накопиченню водяного льоду.

Водночас виверження вулканів могли також створювати тепло і хімічні речовини, які могли створити короткочасні придатні для життя умови на Марсі. Можливо, водяний лід все ще зберігає ознаки позаземного життя на Червоній планеті.

Як уже писав Фокус, ще одне дослідження припускає, що біомолекули стародавніх марсіанських мікроорганізмів можуть зберігатися в льоду на Червоній планеті десятки мільйонів років.

