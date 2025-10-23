Подвійна "вогняна куля" з'явилася на небі: виявилося, немає нічого незвичайного (відео)

Дивні метеори, що падають на Землю, пояснюються грою світла. Це той випадок, коли подвійна вогняна куля на небі не є такою.

Кадри, на яких, мабуть, відображені численні подвійні "вогняні кулі", могли бути викликані простою помилкою обладнання, пише Space.

Увечері 16 жовтня спостерігачі були засліплені, коли яскраво-зелений болід пронісся в небі над кількома штатами східного узбережжя США. Він залишив за собою світний слід, потім спалахнув і зник.

На відео цієї події, знятому в штаті Коннектикут, був зафіксований і другий яскравий метеор, який рухався разом із болідом, а потім зник у той самий момент, коли той наблизився до поверхні Землі. Ця, здавалося б, неймовірна подія, схоже, повторилася наступного дня, 17 жовтня, коли ще одну вогняну кулю помітили там же. І її також супроводжував другий метеор.

Чи були це рідкісні подвійні метеори або просто гра світла? За словами експерта з болідів Роберта Лансфорда з Американського метеорного товариства, ці подвійні боліди могли бути не більше ніж оптичною ілюзією, що створюється протитуманним покриттям, встановленими на зовнішній стороні камер спостереження за небом.

За словами Лансфорда, ці боліди були зафіксовані тими ж камерами, які схильні створювати "подвійні боліди" під час найяскравіших подій. Вторинні боліди перебувають в одному і тому ж місці щодо основної події на відео.

Болідами називають дуже яскраві метеори, які схожі на вогняні кулі, коли дрібне космічне каміння, що падає на Землю, згорає в атмосфері планети.

